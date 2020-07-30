Songül Karlı'dan olay açıklama! 'Eski eşim Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracağım'

Eski eşiyle ayrıldıktan sonra dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı şoke eden açıklamalar yaptı. Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Karlı, Müge Anlı'ya başvuracağını söyledi.

"Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez" diye isyan eden Karlı, sosyal medyada bir internet kullanıcısının “Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?” sorusuna “Müge Anlı’da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı” dedi.

Karlı, eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.

YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Songül Karlı açıklamasında şunları söylemişti: "Ben o adamlarla ne yapmışım. Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş. Bir adamın haydut hırsız olmaması… Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım bakın… Vallahi… billahi… tillahi… bende bir ekmeği yoktur. 5 sene evli kaldık, 3 senesi eve almadım. Bende bir ekmeği yoktur… 15 kez kapıdan eşyalarını tekmeleyip attığımı biliyorum.

