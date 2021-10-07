Songül Karlı, derin göğüs dekolteli gömleğiyle yine çok konuşulacak bir poza imza attı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Songül Karlı, kuaför çıkışı verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Derin göğüs dekoltesi ile objektif karşısına geçen Karlı'nın paylaşımı binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Songül Karlı'nın pozuna ateş emojileri ile karşılık verdi. Takipçileri, Karlı'nın paylaşımına 'Yaktın buraları', 'Alev aldık' gibi yorumlarda bulundu.

