Songül Karlı estetikten sonra filtreyi de abartınca yorum yağdı

Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla konuşulan Songül Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmıştı.

Bir çocuk annesi Karlı'nın yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmiş ve bu konu yüzünden de eleştiri almıştı. Songül Karlı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya filtrelerinin kullanımını abartan ve farklı birine dönüşen Karlı'nın son paylaşımı takipçilerini kızdırdı. İşte ünlü şarkıcıyı gelen yorumların bazıları:

Çok komik gözüküyorsun

Doğal halinle çok güzelsin ne olmuşsun böyle hiç gerek yok bence

Bu kadar filtreye gerek yok bence Songül hanım; normal hayatta zaten çok güzel biri.

Songül Karlı nerede göremedim



