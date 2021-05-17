Songül Karlı göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldı gündemiyle uzun süre konuşulan, Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı zor günleri atlattı.

Karlı, artık sık sık hayatından kesitleri paylaşıyor. Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmıştı. Bir çocuk annesi Karlı'nın yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmişti.

Sık sık cesur pozlarıyla dikkat çeken Songül Karlı son olarak göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Estetikli haliyle değişimi inanılmaz olan Karlı'ya beğeni yağdı.

Karlı daha önce "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum" demişti.



