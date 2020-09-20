Songül Karlı 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı! İşte Songül Karlı'nın oğlu

Eski eşi tarafından dolandırılan ve Müge Anlı'ya çıkmak isteyen Songül Karlı geçtiğimiz günlerde oğluyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Songül Karlı bikinili pozlarıyla ilgili konuşurken "Efe diyor ki ‘Anne YouTube'a giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor” dedi.

Karlı'nın bu sözlerinin ardından oğlu merak konusu oldu. Songül Karlı bu açıklamasıyla gündem olunca sosyal medya hesabından 14 yaşındaki oğlunu paylaştı.

Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.

Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyordu. Ancak yaptığı açıklamayla gündem olan Karlı'nın oğlu merak konusu olunca ünlü isim oğlunu paylaşmayı ihmal etmedi.