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Songül Karlı 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı! İşte Songül Karlı'nın oğlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 08:33 | Son Güncelleme

Songül Karlı yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Müge Anlı'ya çıkmak istediğini söylemesiyle dikkat çeken Karlı'nın son açıklamalarından sonra oğlu da merak konusu oldu. Songül Karlı oğlunun son halini paylaştı.

Songül Karlı 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı! İşte Songül Karlı'nın oğlu

Eski eşi tarafından dolandırılan ve Müge Anlı'ya çıkmak isteyen Songül Karlı geçtiğimiz günlerde oğluyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Songül Karlı bikinili pozlarıyla ilgili konuşurken "Efe diyor ki ‘Anne YouTube'a giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor” dedi.

Karlı'nın bu sözlerinin ardından oğlu merak konusu oldu. Songül Karlı bu açıklamasıyla gündem olunca sosyal medya hesabından 14 yaşındaki oğlunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.

Songül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anneSongül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anne

Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyordu. Ancak yaptığı açıklamayla gündem olan Karlı'nın oğlu merak konusu olunca ünlü isim oğlunu paylaşmayı ihmal etmedi.

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