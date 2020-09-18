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Songül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anne

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Bu yaz bikinili fotoğraflarıyla gündem olan Songül Karlı'nın oğlu annesine; "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!" diyerek tepki gösterdi.

Songül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anne

Songül Karlı, yeni yaşını menajer Kemal Aslan’ın Etiler’deki ofisinde kutladı.

'BİR TANE PAYLAŞAYIM DEDİM OLAY OLDU'

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için “Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu” dedi.

songül

'HEP BİR YERLERİN KONUŞULUYOR'

Efe diyor ki ‘Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor”

songul karli (10)

'GÖĞÜSLERİMİ 3 DEFA KÜÇÜLTTÜRDÜM'

Vücudunda estetik olmadığını söyleyen Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptığını açıkladı. Karlı, “3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki ‘Allah aşkına bi git küçült’. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum.” diye konuştu.

OĞLU 14 YAŞINA GİRDİ!

44 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi .

Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor.

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğluİşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu
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