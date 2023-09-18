Songül Karlı'nın gözlüklü tarzına yorum yağdı! İddialı pozları olay oldu

Songül Karlı yaptırdığı estetiklerle ve cesur pozlarıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.

Uzun zaman sonra "Bu Tabak Kimin?" programıyla ekrana geri dönen Songül Karlı iddialı pozlarına bir yenisi daha ekledi. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Karlı'nın siyah dekolteli elbisesi ve gözlüğü ile verdiği pozlara beğeni yağdı.

Siyah gözlüklü tarzı çok beğenilen ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Her halin çok güzel','Gözlük çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Karlı daha önce yaptığı açıklamada "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült.' 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum" demişti.

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi.

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, 90'larda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı.

2007 yılında Kanal 7'de yayımlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sundu.

2016 yılında TV8'de yayımlanan Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.



