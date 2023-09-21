Songül Karlı'nın son paylaşımı olay oldu! Makyözü photoshopsuz halini paylaşınca...

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, sosyal medya platformunda yayınladığı pozlara bir yenisini daha ekledi. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı'nın estetikli halinin yanında kıvrımları da dikkat çekti.

Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren, son olarak dudak ve kol operasyonları yaptıran Karlı'nın popo operasyonu da geçirmiş olabileceği konuşurken son fotoğrafta yüzünün halini görenler de şaşırdı.

"Fotoşopu abartmış", "Yüzüne ne yaptın", "Yazık plastik bebek gibisin" yorumları alan Songül Karlı'nın makyözü ise sunucunun doğal hallerini paylaştı.

Karlı'nın doğal hali ile kendi paylaşımı arasındaki fark ise sosyal medyada gündem oldu.





