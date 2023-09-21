MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Songül Karlı'nın son paylaşımı olay oldu! Makyözü photoshopsuz halini paylaşınca...

Songül Karlı'nın son paylaşımı olay oldu! Makyözü photoshopsuz halini paylaşınca...

21.09.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde estetikleri abartan Songül Karlı ekranlara döndü. Sık sık photoshoplu hallerini paylaşan türkücü ve sunucunun son paylaşımı olay oldu. Karlı'ya "Kendine yaptın" yorumları yağarken makyözünün paylaşımı ise dikkat çekti.

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, sosyal medya platformunda yayınladığı pozlara bir yenisini daha ekledi. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı'nın estetikli halinin yanında kıvrımları da dikkat çekti.

Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren, son olarak dudak ve kol operasyonları yaptıran Karlı'nın popo operasyonu da geçirmiş olabileceği konuşurken son fotoğrafta yüzünün halini görenler de şaşırdı.

1

"Fotoşopu abartmış", "Yüzüne ne yaptın", "Yazık plastik bebek gibisin" yorumları alan Songül Karlı'nın makyözü ise sunucunun doğal hallerini paylaştı.

2

Nasıl 20 kilo verdi? Meme ameliyatı detayı... Nasıl 20 kilo verdi? Meme ameliyatı detayı...

Karlı'nın doğal hali ile kendi paylaşımı arasındaki fark ise sosyal medyada gündem oldu.
Ekran görüntüsü 2023-09-21 153232

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtiraf geldi! "Bülent'i de yok saymak istemem..."İtiraf geldi! "Bülent'i de yok saymak istemem..."
Yaş farkı çok konuşulmuştu! Aşka geldi! O pozları yorumlara kapattıYaş farkı çok konuşulmuştu! Aşka geldi! O pozları yorumlara kapattı
Ünlü şarkıcı ölümden döndü! "Hayat bir pamuk ipliğine bağlı"Ünlü şarkıcı ölümden döndü! "Hayat bir pamuk ipliğine bağlı"
Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Araba yarışını bastı! Kıyafetlerini çıkarttı

Araba yarışını bastı! Kıyafetlerini çıkarttı

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.