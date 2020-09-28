Songül Karlı paylaşım üstüne paylaşım yaptı! Bikinisiyle poz verdi

Son dönemlerde eski eşiyle yaşadığı gerilimle gündeme gelen ünlü türkücü Songül Karlı, paylaştığı pozuyla yine gündem oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şort ve bikini üstüyle görülen Karlı'nın tatile devam ettiği ortaya çıktı.

Beyaz şortunun düğmesini açan Songül Karlı, yaşına rağmen fit vücuduyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube'a giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" demişti.

GÖĞÜSLERİNİ 4. KEZ KÜÇÜLTTÜRECEK

Vücudunda estetik olmadığını söyleyen Karlı, "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bir git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.