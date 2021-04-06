Songül Karlı yeni imajıyla gündem oldu! Photoshop gençleştirdi

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu.

47 yaşındaki türkücü photoshop'u abartınca 20'lik genç kız oldu. Yeni imajıyla çok konuşulan Karlı takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri ünlü türkücünün yeni halini beğenirken bazı takipçiler ise bu saç rengini Karlı'ya yakıştıramadı.



