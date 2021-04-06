MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Songül Karlı yeni imajıyla gündem oldu! Photoshop gençleştirdi

Songül Karlı yeni imajıyla gündem oldu! Photoshop gençleştirdi

06.04.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmasıyla sık sık gündeme gelen Songül Karlı, ekranlara geri dönmek için çalışırken bir yandan da imajıyla oynadı. Karlı'nın paylaşımı gündem oldu.

Songül Karlı yeni imajıyla gündem oldu! Photoshop gençleştirdi

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu.

2

47 yaşındaki türkücü photoshop'u abartınca 20'lik genç kız oldu. Yeni imajıyla çok konuşulan Karlı takipçilerini ikiye böldü.

1

Bazı takipçileri ünlü türkücünün yeni halini beğenirken bazı takipçiler ise bu saç rengini Karlı'ya yakıştıramadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Romantik paylaşıma beğeni yağdıRomantik paylaşıma beğeni yağdı
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Olgun ve Seksi olmuş
HASTAYIM BU HATUNA KEŞKE SEVGİLİM OLSA........

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Diğer Haberler

Şeyma Subaşı’nın hayali gerçek oldu! Seksi pozuyla duyurdu

Hayali gerçek oldu! Balayı gibi tatil!

Müge Anlı Fadime Arslan olayı nedir? Fadime Arslan'a ne oldu?

Müge Anlı Fadime Arslan olayı nedir?

Megan Barton Hanson yine yapacağını yaptı

Çıplaklık sınırlarını zorladı

Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler'de yeni Fehmi belli oldu mu?

Seksenler'in yeni Fehmi'si belli oldu

Barış Yurtçu'dan romantik paylaşım

Romantik paylaşıma beğeni yağdı

Linet'in bikinili paylaşımına yorum yağdı

Sezonu açtı! Pozlarıyla olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.