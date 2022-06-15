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Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski eş Metin Yüncü'nün 10 yıla kadar hapsi istendi

15.06.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Yüncü ve bir sanık hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası, bir sanık hakkında ise beraat talep edildi.

Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski eş Metin Yüncü'nün 10 yıla kadar hapsi istendi

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisinden aldığı vekaletnameyle arsasını izinsiz olarak sattığı ve parasını vermediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Karlı'nın şikayetiyle Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 kişi hakkında soruşturma yapılmış ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

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10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Metin Yüncü ve Sezai Temuroğlu'nun fikir ve eylem birliği içerisinde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ali Barbaros Ataç hakkında ise, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi. Mahkeme sanık avukatlarına süre vererek, duruşmayı erteledi.

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Songül Karlı
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