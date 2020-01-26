Songül Öden'den Elazığ'a büyük destek geldi!

Songül Öden'den geçtiğimiz akşam depremle sarsılan Elazığ ve Malatya için büyük destek geldi.

TÜM GELİR ELAZIĞ'A

Songül Öden, “Ne gelir elimizden insan olmaktan başka.. Dualarımız, kalbimiz sizinle Elazığ – Malatya” paylaşımıyla geçmiş olsun dileklerini iletmesinin ardından Ankara’da sergileyeceği Lal Hayal oyunundan elde ettiği tüm geliri Elazığ ve Malatya'ya bağışlayacağını “27 ocak günü Ankara’da oynayacağımız Lâl Hayal oyunumuzun tüm satış gelirini deprem bölgesine bağışlıyoruz. Geçmiş olsun Türkiye” diyerek duyurdu.

