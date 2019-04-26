Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Almanya'da Ludwig Maximilians Üniversitesi'ndeki bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla organ üretme yöntemini bir adım ileriye taşıdı. Ali Ertürk ve ekibi, üç boyutlu transparan organ üretmeyi başardı.
HASTALAR İÇİN UMUT
Münih'teki üniversitede geliştirilen bu yöntemin, tedaviler ve organ nakli bekleyen hastalar için umut olabileceği belirtiliyor. Araştırma ekibi ise gerçek bir organ elde etmeye çok yaklaştıklarını söylüyor.
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