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Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
BİLİM  | 26.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ludwig Maximilians Üniversitesi'nden Ali Ertürk'ün önderliğindeki araştırma ekibi, üç boyutlu yazıcıyla transparan iç organlar üretilebilen bir yöntem geliştirdi.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Almanya'da Ludwig Maximilians Üniversitesi'ndeki bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla organ üretme yöntemini bir adım ileriye taşıdı. Ali Ertürk ve ekibi, üç boyutlu transparan organ üretmeyi başardı.

HASTALAR İÇİN UMUT

Münih'teki üniversitede geliştirilen bu yöntemin, tedaviler ve organ nakli bekleyen hastalar için umut olabileceği belirtiliyor. Araştırma ekibi ise gerçek bir organ elde etmeye çok yaklaştıklarını söylüyor.

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