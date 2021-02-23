Sonunda bu da oldu! Bridgerton oyuncuları önce porno sitelerine düştüler şimdi de...

ABD'nin sevilen komedi programlarından Saturday Night Live'ın son bölümüne dahil olan Bridgerton dizisinin yıldızı Regé-Jean Page'in yer aldığı mizahi video, Netflix'in ünlü dizisinin seks sahnelerinin nasıl çekildiğine dair ipuçları verdi.

Screen Rant'in haberine göre bahsi geçen videoda Hastings Dükü'nü canlandıran Page ve Daphne rolünü video için üstlenen Chloe Fineman, dizinin merak edilen sahnelerine dair farklı bir bakış sundu. Ancak video sahnelerin kamera karşısına geçmeden önce hazırlanması ve çekimleri arasındaki farklara işaret ederek bazı kısımları mizahi biçimde çarpıttı.

SETLERİN OLMAZSA OLMAZLARI: SAMİMİYET KOORDİNATÖRLERİ

Netflix dizisindeki aniden gerçekleşiyormuş gibi görünen tutkulu sahneler aslında sette bir samimiyet koordinatörünün gözetimi altında dikkatli biçimde hazırlanıyor. Samimiyet koordinatörleri oyuncuların kendilerini rahatsız hissettiği durumlarda çekimleri durdurarak sahneyi kolaylaştıracak biçimde müdahaleler yapabiliyor.

Ancak parodi videoda Mikey Day ve Pete Davidson'ın canlandırdığı samimiyet koordinatörleri durumu inanılmaz derecede tuhaf hale getiriyor ve oyuncuları rahatlatmak yerine onları daha da geriyor.

Son dönemde Kate Winslet ve Phoebe Dynevor gibi oyuncuların yaptığı açıklamalar samimiyet koordinatörlerinin sette esasen hayli önemli bir işlevi yerine getirdiklerine işaret etmişti. Fakat video Day ve Davidson'ın mizahi biçimde canlandırdığı türden koordinatörlerin işleri nasıl sarpa sardırabileceğini gösteriyor.