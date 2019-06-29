Sonunda bu da oldu! Kadınları çıplak gösteren uygulama yaptılar!

Öncelikli olarak şunu belirtelim. Deepnude yasal bir uygulama gibi görünse de kalkıp da kişinin rızası dışında onun sahte de olsa çıplak görüntülerine ulaşmanız pek doğru bir davranış değil. Nitekim bu davranışın hukuki olarak da sizi hayli zor durumda bırakabileceğini unutmamanız gerekiyor.
Bu ufak hatırlatmayı yaptıktan sonra sizlere kadınları çıplak gösteren uygulama yani Deepnude hakkında biraz bilgi verelim.
Kadınları çıplak gösteriyor!
Deepnude, az önce de belirttiğimiz üzere kadınları çıplak göstermeye yarayan bir uygulama. Peki bu uygulama nasıl çalışıyor? Aslında çalışma prensibi son derece basit. Yapmanız gereken tek şey çıplak görmek istediğiniz fotoğrafı Deepnude’a yüklemek. Sonrasını uygulama kendi otomatik olarak hallediyor.
Elbette burada dikkat etmeniz gereken bir kaç ufak unsur bulunuyor. Şöyle ki uygulama başarılı olsa da kusursuz değil. Yani yüklediğiniz fotoğrafta görünen çıplak yüzey çok azsa ortaya çıkan final resmi o kadar başarılı olmuyor.
İnternette yer alan örneklere bakıldığında, bikinili fotoğrafların, çıplak fotoğraflara dönüştürülmesi hususunda yakalanan başarının, elbiseli fotoğraflarda ortaya çıkmadığı görülüyor.
Yani Deepnude ile dönüştüreceğiniz fotoğrafların bikinili ya da mayolu fotoğraflar olması daha sağlıklı sonuçlar veriyor.
Erkekler üzerinde çalışmıyor!
Gelelim bir diğer hususa. Uygulama eş zamanlı olarak çalışmıyor. Yani telefonun kamerasını açıp, etraftaki birisinin üzerine tuttuğunuzda onu çıplak gösteremiyor.
Kadınları çıplak görmek için illa ki fotoğrafı uygulamaya aktarmanız gerekiyor.
Uygulama ile ilgili bir diğer soru da şu. Bu uygulama erkekler üzerinde çalışıyor mu? Hemen söyleyelim. Hayır.
Yani uygulamaya erkek resmi yüklediğinizde de onu kadın vücudu ile harmanlayıp size sunuyor. Dolayısıyla ortaya trans bir vücut hattı çıkıyor.
Şimdi gelelim uygulamanın fiyatına. Kadınları çıplak gösteren uygulama için 50 dolar ödemeniz gerekiyor. Dilerseniz ücretsiz versiyonu satın alabilirsiniz. Fakat bu sefer de namahrem bölgelere filigran çekildiğini göreceksiniz.
Her şeyden önce sizi bir kez daha uyaralım. Bu ve benzeri uygulamalar, ahlak dışı ve kullanılması hayli sakıncalı uygulamalar. Dolayısıyla bu uygulamalar başınızı da belaya sokabilir. Böyle bir uygulamanın varlığından haberdar olmanızda sakınca yok. Fakat kullanmak tamamen sizin kendi inisiyatifinizde. Tekrar tekrar belirtelim, kadınları çıplak gösteren uygulama olarak aratılan Deepnude başınızı belaya sokabilir. Bizden söylemesi.
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