Sonunda bu da oldu! Kadınları çıplak gösteren uygulama yaptılar!

Öncelikli olarak şunu belirtelim. Deepnude yasal bir uygulama gibi görünse de kalkıp da kişinin rızası dışında onun sahte de olsa çıplak görüntülerine ulaşmanız pek doğru bir davranış değil. Nitekim bu davranışın hukuki olarak da sizi hayli zor durumda bırakabileceğini unutmamanız gerekiyor.

Bu ufak hatırlatmayı yaptıktan sonra sizlere kadınları çıplak gösteren uygulama yani Deepnude hakkında biraz bilgi verelim.

Kadınları çıplak gösteriyor!

Deepnude, az önce de belirttiğimiz üzere kadınları çıplak göstermeye yarayan bir uygulama. Peki bu uygulama nasıl çalışıyor? Aslında çalışma prensibi son derece basit. Yapmanız gereken tek şey çıplak görmek istediğiniz fotoğrafı Deepnude’a yüklemek. Sonrasını uygulama kendi otomatik olarak hallediyor.

Elbette burada dikkat etmeniz gereken bir kaç ufak unsur bulunuyor. Şöyle ki uygulama başarılı olsa da kusursuz değil. Yani yüklediğiniz fotoğrafta görünen çıplak yüzey çok azsa ortaya çıkan final resmi o kadar başarılı olmuyor.

İnternette yer alan örneklere bakıldığında, bikinili fotoğrafların, çıplak fotoğraflara dönüştürülmesi hususunda yakalanan başarının, elbiseli fotoğraflarda ortaya çıkmadığı görülüyor.