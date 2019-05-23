Sony’nın 8K televizyonu satışa hazır

Böyle ekstra büyük ekranlarda premium görüntü kalitesi sunmak için, Sony, tüketicilerin beğenisine sunduğu ilk 8K HDR televizyonu ile ekstra çözünürlüğü hayata geçiriyor.

İki kat daha fazla yatay ve dikey çizgi ile, 8K, 4K’nın dört katı (veya Full HD’nin çözünürlüğünün 16 katı) piksel sağlıyor. 8K daha büyük boyutlu TV’lerin neredeyse sıfır piksel farklılaşması ile yakından da harika görüntü sağlaması anlamına geldiğinden, bu daha yüksek çözünürlük, daha sarmalayıcı bir izleme deneyimi ile sonuçlanıyor.

Tek önemli unsur çözünürlük değil

Ekran boyutları büyüdükçe, işlemcinin premium görüntü kalitesi sunulmasında oynadığı rol de artıyor. Tescilli bir algoritma kullanan güçlü Picture Processor X1 Ultimate, 8K’nın 33 milyon pikseli ile başa çıkacak şekilde optimize edildi.

Aynı işlemci, yeni geliştirilen 8K X-Reality PRO’nun daha da hassas ve detaylı bir yükseltme için başvurulabilecek yeni ve özel 8K veri tabanının yardımıyla her türlü içeriği gerçek 8K görüntü kalitesine yakın bir düzeye yükseltmesine imkan veriyor.