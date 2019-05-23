Sony’nın 8K televizyonu satışa hazır

Böyle ekstra büyük ekranlarda premium görüntü kalitesi sunmak için, Sony, tüketicilerin beğenisine sunduğu ilk 8K HDR televizyonu ile ekstra çözünürlüğü hayata geçiriyor.
İki kat daha fazla yatay ve dikey çizgi ile, 8K, 4K’nın dört katı (veya Full HD’nin çözünürlüğünün 16 katı) piksel sağlıyor. 8K daha büyük boyutlu TV’lerin neredeyse sıfır piksel farklılaşması ile yakından da harika görüntü sağlaması anlamına geldiğinden, bu daha yüksek çözünürlük, daha sarmalayıcı bir izleme deneyimi ile sonuçlanıyor.
Tek önemli unsur çözünürlük değil
Ekran boyutları büyüdükçe, işlemcinin premium görüntü kalitesi sunulmasında oynadığı rol de artıyor. Tescilli bir algoritma kullanan güçlü Picture Processor X1 Ultimate, 8K’nın 33 milyon pikseli ile başa çıkacak şekilde optimize edildi.
Aynı işlemci, yeni geliştirilen 8K X-Reality PRO’nun daha da hassas ve detaylı bir yükseltme için başvurulabilecek yeni ve özel 8K veri tabanının yardımıyla her türlü içeriği gerçek 8K görüntü kalitesine yakın bir düzeye yükseltmesine imkan veriyor.
Sony, profesyonel fotoğraf makineleri ve ekranların geliştirilmesindeki uzun geçmişi ve uzmanlığı ile, kaliteli sinyal işleme parçaları oluşturmada hassasiyetin tüm görüntüde hemen gözle görülür bir fark yaratacağının bilincinde.
Özel olarak geliştirilen teknolojiler
Ayrıca, ZG9 serisi için; full array yerel karartma özellikli Backlight Master Drive ve 8K X-tended Dynamic Range PRO’nun da aralarında bulunduğu tamamen yeni ve özel 8K teknolojileri de geliştirildi.
ZG9 üzerindeki Backlight Master Drive’da bulunan; bağımsız olarak kontrol edilen, ultra yoğun LED modülleri, etkili parlaklık ve zifiri karanlık ile, benzersiz kontrast sunuyor.
8K X-tended Dynamic Range PRO da, bu arkadan aydınlatma sisteminden en yüksek verimi elde etmek üzere; tasarruf edilen enerjiyi, en çok ihtiyaç duyan alanlarda akıllı şekilde parlaklığı güçlendirmek üzere kullanıyor.
Acoustic Surface Audio denyimi
Sony, OLED’lerindeki Acoustic Surface Audio özelliğinden elde ettiği deneyimi alarak; bu konsepti, Acoustic Multi-Audio özellikli ZG9 Full Array LED TV’ye de aktarıyor. ZG9’da bulunan yeni Acoustic Multi-Audio, doğru ses konumu sağlayan Sound-from-Picture Reality deneyimini sunmak için; ikisi aşağıda, ikisi yukarıda olmak üzere, dört adet öne bakan hoparlörden yararlanıyor.
İzleyiciler, sesi hoparlörün bulunduğu noktadan değil, ekranın üzerinden duyuyor. Ayrıca, ev sinema sistemi olanlar için ZG9’da bulunan TV Center Speaker Mode sayesinde, TV orta hoparlör haline geliyor. Ses deneyimini geliştiren bir diğer özellik ise, geniş, zengin bir ses alanı ekleyen Dolby Atmos.
ZG9, aynı zamanda, ekranı eksen dışında izlerken renklerdeki sapmaları azaltarak izleme açısına bakılmaksızın görüntünün kalitesini ve gerçek renklerini korumasını sağlamak üzere; X-Wide Angle özelliğini de barındırıyor. Ayrıca, X-Motion Clarity, ekran parlaklığından fedakarlık etmeksizin, hareket bulanıklığını minimize ediyor.
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