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Samsung Galaxy F70 5G’nin özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı

Hindistan merkezli bir e-ticaret şirketi, Samsung Galaxy F70 5G için bir mikro site yayınladı. Böylece cihazın temel özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu.

Samsung Galaxy F70 5G’nin özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı
Enes Çırtlık

Samsung, Şubat ayında Galaxy F70e’yi, Ağustos ayında ise Galaxy F70 Pro’yu piyasaya sürmüştü. Standart Galaxy F70 modeli ise geçen hafta Google’ın veritabanında ortaya çıkmıştı.

Hindistan merkezli bir e-ticaret şirketi, Galaxy F70 5G için bir mikro site yayınlayarak, cihazın 18 Ekim’de Hindistan’da 1X,XXX Hindistan Rupisi’nden başlayan bir fiyatla piyasaya çıkacağını açıkladı. Bu da fiyatının 20.000 Hindistan Rupisi (225 dolar) altında olacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy F70 5G’nin özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı 1

SAMSUNG GALAXY F70 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

GSMArena'da yer alan habere göre telefon, su damlası çentikli ve Corning Gorilla Glass Victus korumalı bir FHD+ Super AMOLED ekrana, Exynos 1330 yonga setine, OIS özellikli 50 MP ana kameraya, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 13 MP selfie kamerası ve 25 W kablolu şarj özelliğine sahip 5.000 mAh batarya ile donatılacak. Cihaz 7,5 mm kalınlığında, toza ve su sıçramasına dayanıklı olup Vivid Violet ve Bold Black renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Samsung Galaxy F70 5G’nin özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı 2

Yazılım açısından Galaxy F70 5G, Circle to Search, Google Gemini, Tap and Pay özellikli Samsung Wallet, Quick Share, Voice Focus ve Knox güvenlik özelliklerini destekliyor. Samsung ayrıca F serisinin Hindistan’da tasarlandığını ve üretildiğini belirtiyor.

Galaxy F70 5G'nin yeniden markalanmış bir Galaxy A17 5G olduğu söyleniyor. Eğer bu doğruysa, telefonun 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik 1080x2340 ekran, 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı sunması ve Samsung'un altı büyük Android güncellemesi sözü vermesi mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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