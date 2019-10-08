Sony, orta segment yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Teknoloji gündemini yakından takip edenlerin de bildiği üzere Sony, genel itibariyle orta ve giriş segmenti modellerinde çift ana kameraya çok fazla yer vermiyor. Fakat günümüz rekabet standartları göz önünde bulundurulduğunda Sony’nin çift kamera hamlesi gayet yerinde diyebiliriz.

Sony Xperia 8, teknik özellikleri itibariyle orta segmente hitap eden bir model. Telefonun tasarımına baktığımızda ise klasik Sony çizgisini görebiliyoruz.

TASARIM ADINA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK



Bilindiği üzere Sony modern tasarım çizgisine direnen son markalardan biri. Hali hazırda sektördeki pek çok üretici, çentikli, delikli ya da uçtan uca ekranlı tasarımlara geçmiş durumda. Sony ise hala kalın çerçeveli, artık modası geçmiş tasarım çizgisini sürdürme konusunda ısrarcı.

Nitekim Sony Xperia 8 de tasarım açısından hayal kırıklığı yaratan bir model. Telefonun alt ve yan kısımları ince bir çerçeve ile kaplanmış olsa da üst kısımdaki kalın çerçeve, açık bir şekilde sırıtıyor.

158 x 69 x 8.1 boyutlarında ve 170 gram ağırlığında olan telefon, tasarım anlamında rakiplerinin hayli gerisinde bir görünüm çiziyor.