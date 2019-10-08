Sony, orta segment yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Teknoloji gündemini yakından takip edenlerin de bildiği üzere Sony, genel itibariyle orta ve giriş segmenti modellerinde çift ana kameraya çok fazla yer vermiyor. Fakat günümüz rekabet standartları göz önünde bulundurulduğunda Sony’nin çift kamera hamlesi gayet yerinde diyebiliriz.
Sony Xperia 8, teknik özellikleri itibariyle orta segmente hitap eden bir model. Telefonun tasarımına baktığımızda ise klasik Sony çizgisini görebiliyoruz.
TASARIM ADINA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Bilindiği üzere Sony modern tasarım çizgisine direnen son markalardan biri. Hali hazırda sektördeki pek çok üretici, çentikli, delikli ya da uçtan uca ekranlı tasarımlara geçmiş durumda. Sony ise hala kalın çerçeveli, artık modası geçmiş tasarım çizgisini sürdürme konusunda ısrarcı.
Nitekim Sony Xperia 8 de tasarım açısından hayal kırıklığı yaratan bir model. Telefonun alt ve yan kısımları ince bir çerçeve ile kaplanmış olsa da üst kısımdaki kalın çerçeve, açık bir şekilde sırıtıyor.
158 x 69 x 8.1 boyutlarında ve 170 gram ağırlığında olan telefon, tasarım anlamında rakiplerinin hayli gerisinde bir görünüm çiziyor.
STANDART TEKNİK ÖZELLLİKLER
Sony’nin yeni orta segment modeli Qualcomm’un Snapdragon 630 yonga setinden güç alıyor. Açıkçası bu yonga setinin modasının geçtiğini söyleyebiliriz. Artık pek çok üretici orta segment modellerinde SD 7XX serisini kullanıyor.
Sistemini 4GB RAM ile destekleyen model 64GB’lık dahili depolama alanına sahip. 2760 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan beslenen Sony modeli, 18W hızlı şarj desteğine de sahip.
Toz ve suya karşı IP65/68 sertifikası ile korunan telefonun 3.5mm kulaklık girişi de mevcut. Ayrıca telefonda NFC desteği de yer
alıyor.
BEKLENENİN ÜZERİNDE BİR FİYAT
FHD+ çözünürlükte 21:9 en boy oranına sahip 6 inçlik LCD ekranla gelen telefon 12MP + 8MP’lik çift ana kamerasıyla dikkat çekiyor. Ön tarafta da 8MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Tüm bu özelliklere sahip Xperia modeli için Sony’nin talep ettiği etiket fiyatı ise 505 dolar. Bu ay içerisinde satışa sunulacak olan telefon beyaz, siyah, turuncu ve mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip. İlk etapta Japonya’ya raflardaki yerini
alacak olan Xperia 8’in sonrasında global pazara da açılması bekleniyor.
Açık konuşmak gerekirse, Sony’nin orta segmentteki yeni üyesi için belirlediği etiketin hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zira çok daha az paralara, üst segment telefonlar almak mümkün. Görünen o ki Sony yakın geçmişten hiç ders çıkaramamış.
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