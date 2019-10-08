Mynet Trend

Sony, orta segment yelpazesini genişletmeye devam ediyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 08.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün köklü isimlerinden biri olan Sony, orta segmente hitap eden yeni modeli Xperia 8’i tanıttı. Japon teknoloji devinin orta segmentteki yeni modeli alışılmışın aksine çift ana kamera ile geliyor.

Sony, orta segment yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Teknoloji gündemini yakından takip edenlerin de bildiği üzere Sony, genel itibariyle orta ve giriş segmenti modellerinde çift ana kameraya çok fazla yer vermiyor. Fakat günümüz rekabet standartları göz önünde bulundurulduğunda Sony’nin çift kamera hamlesi gayet yerinde diyebiliriz.

Sony Xperia 8, teknik özellikleri itibariyle orta segmente hitap eden bir model. Telefonun tasarımına baktığımızda ise klasik Sony çizgisini görebiliyoruz.

TASARIM ADINA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Bilindiği üzere Sony modern tasarım çizgisine direnen son markalardan biri. Hali hazırda sektördeki pek çok üretici, çentikli, delikli ya da uçtan uca ekranlı tasarımlara geçmiş durumda. Sony ise hala kalın çerçeveli, artık modası geçmiş tasarım çizgisini sürdürme konusunda ısrarcı.

Nitekim Sony Xperia 8 de tasarım açısından hayal kırıklığı yaratan bir model. Telefonun alt ve yan kısımları ince bir çerçeve ile kaplanmış olsa da üst kısımdaki kalın çerçeve, açık bir şekilde sırıtıyor.

158 x 69 x 8.1 boyutlarında ve 170 gram ağırlığında olan telefon, tasarım anlamında rakiplerinin hayli gerisinde bir görünüm çiziyor.

STANDART TEKNİK ÖZELLLİKLER

Sony’nin yeni orta segment modeli Qualcomm’un Snapdragon 630 yonga setinden güç alıyor. Açıkçası bu yonga setinin modasının geçtiğini söyleyebiliriz. Artık pek çok üretici orta segment modellerinde SD 7XX serisini kullanıyor.
Sistemini 4GB RAM ile destekleyen model 64GB’lık dahili depolama alanına sahip. 2760 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan beslenen Sony modeli, 18W hızlı şarj desteğine de sahip.

Toz ve suya karşı IP65/68 sertifikası ile korunan telefonun 3.5mm kulaklık girişi de mevcut. Ayrıca telefonda NFC desteği de yer
alıyor.

BEKLENENİN ÜZERİNDE BİR FİYAT

FHD+ çözünürlükte 21:9 en boy oranına sahip 6 inçlik LCD ekranla gelen telefon 12MP + 8MP’lik çift ana kamerasıyla dikkat çekiyor. Ön tarafta da 8MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

Tüm bu özelliklere sahip Xperia modeli için Sony’nin talep ettiği etiket fiyatı ise 505 dolar. Bu ay içerisinde satışa sunulacak olan telefon beyaz, siyah, turuncu ve mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip. İlk etapta Japonya’ya raflardaki yerini
alacak olan Xperia 8’in sonrasında global pazara da açılması bekleniyor.

Açık konuşmak gerekirse, Sony’nin orta segmentteki yeni üyesi için belirlediği etiketin hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zira çok daha az paralara, üst segment telefonlar almak mümkün. Görünen o ki Sony yakın geçmişten hiç ders çıkaramamış.

Samsung Galaxy A20s özellikleri sızdı!

Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Bu oyunları PC ve Xbox One sahipleri ile oynayabilirsinizBu oyunları PC ve Xbox One sahipleri ile oynayabilirsiniz
Tesla sahipleri motor ve korna seslerini değiştirebileceklerTesla sahipleri motor ve korna seslerini değiştirebilecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sony xperia 8

En Çok Okunan Trend Haberler

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bully 2 gelişim aşamasındayken iptal edilmiş

Bully 2 ile ilgili yeni gelişme!

PS4 oyunlarını Android telefonlardan oynayabileceksiniz!

Sony'den Android kullanıcıları için büyük sürpriz

Mezarı olmadan unutulup gidecekti

Mezarı olmadan unutulup gidecekti

Bu oyunları PC ve Xbox One sahipleri ile oynayabilirsiniz

Bu oyunları PC ve Xbox One sahipleri ile oynayabilirsiniz

Tesla sahipleri motor ve korna seslerini değiştirebilecekler

Tesla sahipleri motor ve korna seslerini değiştirebilecekler

Pixel modelleri hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıktı

Pixel 4 ve Pixel 4 XLin tanıtım tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.