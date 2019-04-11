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Sony, PSN Kullanıcı Adı Değiştirme İmkanını Nihayet Sunuyor!

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TEKNOLOJİ  | 11.04.2019 07:04 | Son Güncelleme

Sony, aylar önce duyurduğu PSN kullanıcı adı değiştirme seçeneğini nihayet oyunculara sunuyor.

Sony, PSN Kullanıcı Adı Değiştirme İmkanını Nihayet Sunuyor!

PlayStation Blog üzerinden yapılan duyuruya göre, Kuzey Amerika'daki oyuncular 10 Nisan'dan, Avrupa'dakiler ise 11 Nisan'dan itibaren PSN kullanıcı adı değiştirme imkanına kavuşuyor.

Tabii Sony bazı konularda kullanıcıları uyarıyor. Daha önce duyurulduğu gibi, 1 Nisan 2018'den sonra çıkış yapan bütün oyunlar ID değişikliğini destekleyecek şekilde geliştirilmiş ancak bu oyunlar tek tek test edilmediği için kullanıcıların dikkatli olmasında fayda var. Özelliği destekleyen ve test edilmiş olan oyunların listesi bu sayfanın alt kısmında bulunabilir. Kullanıcı adı değişikliğini yapmadan önce listeye göz atmanızı öneririz.

Yapılacak ilk kullanıcı adı değişikliği ücretsiz olacak. Ancak daha sonraki değişiklikler için bir miktar ücret talep edecek Sony. Ancak istediğiniz zaman bir önceki kullanıcı adınıza yine ücretsiz olarak dönebileceksiniz. Bu konuda içiniz rahat olsun çünkü Sony, önceki kullanıcı adlarınızdan hiçbirinin bir başka oyuncuya verilmeyeceğini garanti ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Playstation PlayStation 4 PSN sony

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