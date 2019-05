Sony State of Play’in tarihi belli oldu

State of Play etkinliği açıklamalara göre; 9 Mayıs 2019 tarihinde Youtube üzerinden düzenlenecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek olan bu etkinlik, Türkiye saati ile 00:00’da başlayacak. PlayStation 4 için büyük yapımların tanıtılmayacağı bu etkinlikte, The Last of Us Part II’nin çıkış tarihinin açıklanacağını düşünüyoruz.

Sony artık bu nesli gözden çıkardı diyebiliriz. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte çıkacak olan The Last of Us Part II ve Death Stranding oyunları, PlayStation 4’ün son özel oyunları olacak. Sony, 2020 yılında karşımıza PlayStation 5 ile çıkacak ve büyük yapımlarını yeni nesil için duyuracak.

9 Mayıs’ta düzenlenecek olan etkinlikte ise PS VR için 2-3 yeni oyun ve PS4 için ise küçük çaplı oyunların tanıtılacağını düşünüyoruz.

