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Sony State of Play’in tarihi belli oldu

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TEKNOLOJİ  | 08.05.2019 08:36 | Son Güncelleme

Sony, E3 2019 etkinliğine katılamayacağını açıklamasının ardından, aynı Nintendo’nun Direct etkinlikleri gibi State of Play etkinliği düzenlemişti. PlayStation 4 ve PS VR için yeni oyunlarını bu etkinlikte geçtiğimiz ay duyuran firma, bu ay yeni etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı.

Sony State of Play’in tarihi belli oldu

State of Play etkinliği açıklamalara göre; 9 Mayıs 2019 tarihinde Youtube üzerinden düzenlenecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek olan bu etkinlik, Türkiye saati ile 00:00’da başlayacak. PlayStation 4 için büyük yapımların tanıtılmayacağı bu etkinlikte, The Last of Us Part II’nin çıkış tarihinin açıklanacağını düşünüyoruz.

Sony artık bu nesli gözden çıkardı diyebiliriz. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte çıkacak olan The Last of Us Part II ve Death Stranding oyunları, PlayStation 4’ün son özel oyunları olacak. Sony, 2020 yılında karşımıza PlayStation 5 ile çıkacak ve büyük yapımlarını yeni nesil için duyuracak.

9 Mayıs’ta düzenlenecek olan etkinlikte ise PS VR için 2-3 yeni oyun ve PS4 için ise küçük çaplı oyunların tanıtılacağını düşünüyoruz.

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sony Sony State of Play

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