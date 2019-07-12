Sophia Loren sinemaya geri dönüyor

10 yıldır setlerden uzak duran Oscar ödüllü efsane oyuncu Sophia Loren, beyaz perdeye geri dönüyor. Loren, oğlu Edoardo Ponti’nin yönetmenliğini üstlendiği "The Life Ahead" filminde boy gösterecek. İkonik oyuncu Loren, 12 yaşındaki Senegalli göçmen Momo adında bir çocukla bağ kuran ve geçmişindeki toplama kampı yaralarını kapatmaya çalışan Madame Rosa'yı canlandıracak.

Romain Gary’in "La vie devant soi" adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan film daha önce İsrailli film yapımcısı Moshe Mizrahi tarafından "Madame Rosa" ismiyle de filme çekilmişti. Simone Signoret başrollü film 1978'de En İyi Yabancı Dilde Film dalında Oscar ödülü kazanmıştı. Çekimlerine İspanya’da başlanan filmin oyuncu kadrosunda İspanyol aktris Abril Zamora, İtalyan oyuncu Renato Carpentieri, İranlı oyuncu Babak Karimi ve Momo’yu oynayan yeni keşif çocuk oyuncu Ibrahima Gueye yer alıyor. İki insan arasındaki arkadaşlık ve sevgi hikayesini temel alan filmim, 2020 Mart'ta seyirciyle buluşması planlanıyor.



