Sophia Thomalla: Karius için İstanbul'a yerleştim

Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla olan ilişkisi doludizgin devam ederken ünlü çift hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Sophia Thomalla, "Loris, antrenmanlar ve maçlar nedeniyle Almanya'ya zor gelebiliyor. Ben de bu sorunu çözebilmek için İstanbul'a yerleştim" dedi.