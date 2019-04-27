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Sophia Thomalla: Karius için İstanbul'a yerleştim

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 27.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla, Alman basınına konuştu.

Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla olan ilişkisi doludizgin devam ederken ünlü çift hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Büyük fedakarlık

Sophia Thomalla, "Loris, antrenmanlar ve maçlar nedeniyle Almanya'ya zor gelebiliyor. Ben de bu sorunu çözebilmek için İstanbul'a yerleştim" dedi.

Sophia Thomalla, "Loris, antrenmanlar ve maçlar nedeniyle Almanya'ya zor gelebiliyor. Ben de bu sorunu çözebilmek için İstanbul'a yerleştim" dedi.

Türkiye'ye hayran kaldığını söyleyen Thomalla, "Orada harika insanlar ve harika restoranlar var" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye hayran kaldığını söyleyen Thomalla, "Orada harika insanlar ve harika restoranlar var" şeklinde konuştu.

Bir süredir Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'la ilişki yaşayan Sophia Thomalla'nın gözü sevgilisinden başkasını görmüyor.

Bir süredir Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'la ilişki yaşayan Sophia Thomalla'nın gözü sevgilisinden başkasını görmüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Loris Karius Sophia Thomalla Beşiktaş spor toto süper lig
 

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