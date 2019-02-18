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Sophie Tea bu fotoğrafla trend oldu; paraya para demiyor!

zeynep.ok zeynep.ok
İLGİNÇ HABERLER  | 18.02.2019 10:35 | Son Güncelleme

'Glitter boobs' trendi onun sayesinde patladı. Sophie Tea katıldığı festivaldeki boyalı tarzıyla bir anda patladı...

Sophie Tea bu fotoğrafla trend oldu; paraya para demiyor!

Sophie Tea tasarımını gösterdiği fotoğrafı ile servet kazandı.

İngiliz Sophie Tea, 2017’de Coachella Festivali’ne kendi tasarladığı, göğüse yapıştırılan parlak taşlarla katılmıştı. Genç kızın fotoğrafı dünya basınında geniş yer almıştı.

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Manchester'lı 26 yaşındaki Sophie Tea, Coachella'da pozlamasının parıltılı, değerli taşlar ve mücevherlerle çıplak göğsüne sıkışmış fotoğraflarının viral hale gelmesinden sonra 2017'de olay olmayı başardı.

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Genç kadın her zaman sanatı sevdiğini söylese de, para kazanamadığı için sanatçı olarak kariyer yapamayacağına ikna olmuştu. Ancak Sophie Tea’nin tasarımı tüm dünyada bir akım haline geldi.

Tea bu anları şöyle anlatıyor: “Coachella’dayken, bu fikir aklımıza geldi. Sadece üstlerimizi çıkardık ve göğüslerimize bir sürü taş koyduk. Aslında biraz utanç verici ama takipçilerim bundan sonra patladı.”

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Tea'nin bu popüler işi hayatını değiştirdi; sanat çalışmalarından çok para kazanamayan genç kadın şimdilerde sosyal medyada sanat çalışmalarını satıyor ve kazancı da gayet iyi durumda...

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Sophie Tea, 2018’deki bu tasarımlarıyla 1 milyon sterlin ciro yapmayı hedefliyor.

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Sophie Tea trend

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