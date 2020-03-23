Sophie Turner’dan meslektaşı Evangeline Lilly'ye sert korona çıkışı: Başlarım senin özgürlüğüne

Game of Thrones’un yıldızı Sophie Turner, dünyayı saran corona virüs tehdidine karşı hayranlarını uyardı. 24 yaşındaki hamile oyuncu, cuma gecesi eşi Joe Jonas ile Instagram'dan canlı yayın yaparak, salgında sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

Turner, önceki gün, corona virüsü küçümseyen ve işlerin her zamanki gibi devam ettiğini söyleyen oyuncu Evangeline Lilly’yi isim vermeden eleştirdi.

"EVDEN ÇIKMAK COOL BİR HAREKET DEĞİL"

Turner, “Evde kalın, aptallık etmeyin. Özgürlüğünüzü sağlığınızın üstünde görüyorsanız, başlarım sizin özgürlüğünüze. Başka insanları, etrafınızdaki korunmasız insanları enfekte edebilirsiniz” dedi.

Ünlü oyuncu, “Dolayısıyla evde kalın arkadaşlar. Aksi, cool bir davranış, zekice bir hareket değil” diye konuştu.

"HAYAT HER ZAMANKİ GİBİ"

Lost yıldızı Lilly, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Çocuklarımı jimnastik kampına bıraktım. Gitmeden önce ellerini yıkadılar. Oynuyorlar ve gülüyorlar. İşler her zamanki gibi” yorumunu yapmıştı.

"SAKİN OLMALIYIZ"

Pek çok kişi Lilly’yi Covid-19’a karşı ciddiyetsizlikle suçlamıştı. Lilly de kendisine yöneltilen eleştirilere, “Bence hepimiz biraz sakin olmalı, nefes almalı ve bize sunulan gerçeklere bakmalıyız. Bu şekilde, yaşadığımız şeylere, küresel kilitlenmeye, kontrole, salgına ve çılgınlığa katkıda bulunulmuyor” diye yanıt vermişti.