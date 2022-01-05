Sörloth kıymete bindi! Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay cevap...

Trabzonspor'da gösterdiği performanstan sonra RB Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, Almanya Ligi'nde istediği performansı sergileyemedi. Bu nedenle sezon başı İspanya Ligi takımlarından Real Sociedad'a kiralanan Sörloth, İspanya'da da umduğunu bulamadı. Ligde sadece 1 golü bulunan Sörloth'a Galatasaray talip oldu fakat Trabzonspor tarafından veto yedi. İşte detaylar...

LİGDE SADECE 1 GOL

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen ve o sezon attığı gollerle bordo-mavili takımı şampiyonluk yarışında tutan isimlerden biri olan Norveçli golcü, bu sezon ise Real Sociedad'da ligde bir golde kaldı.

Real Sociedad ile 15'i La Liga olmak üzere toplam 22 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu, ligde bir golde atarken, toplamda ise 4 kez fileleri havalandırabildi.

TRABZONSPOR'DAN RET

Sörloth'un Leipzig'e transferinde konulan sözleşmesindeki maddeden dolayı yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönmek isterse önceliğin Trabzonspor'da bulunmasından dolayı Galatasaray kulübü Trabzonspor ile görüştü. Ahmet Ağaoğlu ile toplantı yapan Burak Elmas ret cevabı aldı. Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı transferinde araya girmesinden dolayı sinirli olan Ağaoğlu'ndan Sörloth transferine şu an için izin çıkmadı.



