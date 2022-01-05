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Sörloth kıymete bindi! Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay cevap...

05.01.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sörloth'u devre arasında kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi. Sörtloh'un Türkiye'ye transfer olması durumunda 1. önceliğin Trabzonspor'da bulunması Cimbom'un elini kolunu bağladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşen Burak Elmas ret cevabı aldı. Yusuf Yazıcı transferi konusunda Galatasaray'a kızgın olan Ağaoğlu'ndan bu transfere şimdilik izin çıkmadı.

Sörloth kıymete bindi! Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay cevap...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Trabzonspor'da gösterdiği performanstan sonra RB Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, Almanya Ligi'nde istediği performansı sergileyemedi. Bu nedenle sezon başı İspanya Ligi takımlarından Real Sociedad'a kiralanan Sörloth, İspanya'da da umduğunu bulamadı. Ligde sadece 1 golü bulunan Sörloth'a Galatasaray talip oldu fakat Trabzonspor tarafından veto yedi. İşte detaylar...

LİGDE SADECE 1 GOL

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2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen ve o sezon attığı gollerle bordo-mavili takımı şampiyonluk yarışında tutan isimlerden biri olan Norveçli golcü, bu sezon ise Real Sociedad'da ligde bir golde kaldı.

Real Sociedad ile 15'i La Liga olmak üzere toplam 22 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu, ligde bir golde atarken, toplamda ise 4 kez fileleri havalandırabildi.

TRABZONSPOR'DAN RET

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Sörloth'un Leipzig'e transferinde konulan sözleşmesindeki maddeden dolayı yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönmek isterse önceliğin Trabzonspor'da bulunmasından dolayı Galatasaray kulübü Trabzonspor ile görüştü. Ahmet Ağaoğlu ile toplantı yapan Burak Elmas ret cevabı aldı. Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı transferinde araya girmesinden dolayı sinirli olan Ağaoğlu'ndan Sörloth transferine şu an için izin çıkmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Alexander Sörloth
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