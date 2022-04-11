Şortunu indirdi, iç çamaşırı gözüktü! Tribünler bakın ne yaptı...

Futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. Kadın Ligi'nde oynanan müsabakada futbolcunun şortu çıkınca iç çamaşırı gözüktü.

FAUL YAPMAK İSTERKEN ŞORTUNU ÇIKARTTI

Rakibini faul yoluyla durdurmak isterken şortundan çeken sporcu, rakibine zor anlar yaşattı. Şortu epeyce aşağı inince iç çamaşırı gözüktü. Tribünlerden o anlarda alkış sesleri yükseldi. Bazı gruplar da bu olaya tepki gösterirken tribünler ikiye bölündü. Kadın sporcunun iç çamaşırının gözükmesini alkışlayan taraftarlar sonrasında azınlıkta kaldı ve maç kaldığı yerden devam etti.



