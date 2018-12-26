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Sorun yaşayanlara müjde! Tek tuşla anlık ereksiyon

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 26.12.2018 15:36 | Son Güncelleme

Rus bilim insanları tek tuşla uzaktan ereksiyon sağlayabilen bir mekanizma keşfettiklerini öne sürdü.

Sorun yaşayanlara müjde! Tek tuşla anlık ereksiyon

İlk testleri maymunlar üzerinde yapılan uygulamanın videoları da paylaşıldı.

Televizyon kumandasına benzeyen bir sistemle tek tuşla ereksiyon sistem, yatakta sıkıntı çekenlerin derdine derman olabilir.

Girişimci Boris Aleksandrov tarafından tanıtılan sistem için insanlar üzerinde de testlerin başlayacağı söylendi.

Yayınlanan videoda sinyali alan maymun penisinin aniden ereksiyona uğradığı, ancak sinyali kaybedince hemen inişe geçtiği görülüyor.

Aleksandrov, "Uzaktan bu maymunun günün herhangi bir saatinde ereksiyon olmasını sağlayabiliriz. Tuşa basıyorsun aniden kalkıyor, tekrar basıyorsun iniyor" dedi.

Aleksandrov, sistemin erkeğin penisine uzanan sinirlere eklemlenen mikro elktrotlar sayesinde uyarıldığını belirtti.

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