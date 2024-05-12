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Soruşturmada yeni gelişme! O isim itirafçı oldu: 'Bahar ve Nihal Candan...'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.05.2024 21:06
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'Suç örgütüne üye olma' iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce serbest kalan Nihal Candan’ın yer aldığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çete lideri olduğu iddia edilen polislik mesleğinden ihraç edilen Onur Apaydın, Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeye etkin pişmanlık içeren dilekçesini sundu.

Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para toplayarak birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktığı iddiasıyla suç örgütü çetesine operasyon düzenlenmişti. Bu soruşturma kapsamında çete lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın ile bağlantıları olduğu belirtilen sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşler tutuklanmıştı.

MAHKEMEYE GÖNDERDİ

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Fenomen kardeşlerden 'anoreksiya'ya yakalanan Nihal Candan aşırı zayıfladığı için geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Bu soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çete lideri olduğu iddiasıyla iki soruşturmada tutuklu bulunan Onur Apaydın, etkin pişmanlık içeren yazdığı bir mektubu dilekçe olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve yargılandığı mahkemeye gönderdi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜ SIRALADI

Yazdığı dilekçesinde, kendisinin çetenin lideri olmadığını iddia eden eski polis memuru Onur Apaydın, bu örgütün en önemli isimlerini tek tek sıralayarak çete liderinin kim olduğunu belirtti. Suç örgütünün işlettiği gece kulüpleri ve iş yerlerini de 10 sayfalık dilekçesinde isimlerini yazdı.

FENOMEN KARDEŞLERİ DE ANLATTI

Apaydın, dilekçesinde bu operasyonla birlikte gündemde yer alan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle ilgili bilgilere de yer verdi. Kendisinin Nihal ve Bahar Candan kardeşlere araba reklamı yaptırmadığını belirten Apaydın, “Bu iki kız kardeşin İnstagram’da çok büyük bir takipçi kitlesi vardır. Fakat paylaşımlarına bakıldığında “Ben aldım çok kazandım, siz de alın kazanın’ gibi bir paylaşımları yoktur. Bahar ve Nihal Candan örgütün kasası değildir” dedi.

‘BİLDİKLERİMİ ANLATIRIM”

Yaşadığı ilişkilere değinen Onur Apaydın dilekçesinde, bu örgütün ve eylemlerin daha net bir şekilde ilintilerini ve ilişkilerini, kimin kime nasıl para, araç veya mülk geçiş yaptığını, emir komuta zincirini, hiyerarşik yapıyı en doğru şekilde izah edebileceğini anlatabileceğini belirtti.

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Bahar Candan Nihal Candan itiraf sosyal medya
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