Sosisli milföy tarifi: Sosisli milföy nasıl yapılır?

Sosisli milföy tarifi için aşağıdaki malzemeleri kişi sayınıza göre miktarları ayarlayarak kullanabilirsiniz. Pişirmeden önce yumurta sarılarının üzerine damak tadınıza göre susam ya da çörek otu da serpebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 12 sosis

4 kare milföy

1 yumurtanın sarısı