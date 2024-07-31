YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Börek Tarifleri
    4. Sosisli milföy tarifi: Sosisli milföy nasıl yapılır?

    Sosisli milföy tarifi: Sosisli milföy nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 02:39
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hem kahvaltılık hem atıştırmalık hem davetlerde sunmalık bir tarifimiz var. Sosisli milföy tarifi hem yapımı kolay hem de son derece lezzetli. Birkaç dakika içinde kolay malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bu tarifi çok seveceksiniz.

    Sosisli milföy tarifi: Sosisli milföy nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 12
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 25dk
    Kalori/Adet 164kal

    Sosisli milföy tarifi için aşağıdaki malzemeleri kişi sayınıza göre miktarları ayarlayarak kullanabilirsiniz. Pişirmeden önce yumurta sarılarının üzerine damak tadınıza göre susam ya da çörek otu da serpebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 12 sosis
    • 4 kare milföy
    • 1 yumurtanın sarısı

    TARİF

    • Çözülmüş hamurları her biri 3 şerit olacak şekilde uzun uzun kesin.
    • Her birine sosis koyup sarın.
    • Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
    • Üzerlerine yumurta sarısına fırçayla sürün.
    • Sıcak fırında 180 derecede 20 dakika kadar pişirin.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    Milföy sosis tarif
    En Çok Okunan Haberler
    Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü

    Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü

    Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdiğini açıkladı!

    Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdiğini açıkladı!

    Saldırılar sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama! 'Zor günler bizi bekliyor'

    Saldırılar sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama! 'Zor günler bizi bekliyor'

    BOTAŞ duyurdu! Doğal gaz fiyatlarına zam

    BOTAŞ duyurdu! Doğal gaz fiyatlarına zam

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Netanyahu şunun çok iyi farkında...'

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Netanyahu şunun çok iyi farkında...'

    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi

    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.