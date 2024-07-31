Sosisli milföy tarifi: Sosisli milföy nasıl yapılır?

Hem kahvaltılık hem atıştırmalık hem davetlerde sunmalık bir tarifimiz var. Sosisli milföy tarifi hem yapımı kolay hem de son derece lezzetli. Birkaç dakika içinde kolay malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bu tarifi çok seveceksiniz.
Sosisli milföy tarifi için aşağıdaki malzemeleri kişi sayınıza göre miktarları ayarlayarak kullanabilirsiniz. Pişirmeden önce yumurta sarılarının üzerine damak tadınıza göre susam ya da çörek otu da serpebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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