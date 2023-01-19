Sosuna hayran kalacağınız kremalı mantarlı tavuk tarifi! Yedikçe yediren kremalı mantarlı tavuk nasıl yapılır?

Mantar ve tavuk ayrılmaz ikili olarak görülüyorlar. Kremayla buluşan bu eşsiz lezzetler ortaya enfes bir sunum sağlıyor. Kremalı mantarlı tavuktarifi en çok aratılan tavuk tarifleri arasında yer alıyor. Enfes kremalı mantarlı tavuk nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
Kremalı mantarlı tavuk her yaştan kişinin seveceği lezzetlerden. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmak için ufak bir kaçamak yapmak istiyorsanız kremalı mantarlı tavuk tarifi en doğru tercih! Bu tarifin tadına doyum olmuyor.
MALZEMELER
200 gram kemiksiz but eti (kuşbaşı doğranmış)
300 gram mantar (iri doğranmış)
2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet orta boy kuru soğan (piyazlık kesilmiş)
1 kutu krema (200 ml.)
2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
TARİF
Tencereye yağı ekleyin ve eriyince soğanları ilave edin.
Kavrulan soğanların üzerine mantarları ekleyin. Mantarların suyunu salmaması için ocağın altı yüksek derecede olmalıdır. Mantarlar karamelize olana kadar kavurun.
Üzerine tavukları ilave edin ve kavurmaya devam edin. Tuzu ve karabiberi ekleyin.
Kremayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Tüm sos tavuk ve mantarlar ile özdeşleşince ocağın altını kapatın.
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