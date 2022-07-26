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Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! MasterChef Türkiye'de şeflerin maaşları şaşkına çevirdi

26.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının şefleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın aylık kazançlarının 200-250 bin TL arasında olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda da, Mehmet Şef'in muhasebecinin kapısına dayanarak, kendisinin Türk lirası, Somer Sivrioğlu'nun ise döviz üzerinden maaş almasına tepki gösterdiği iddiası gündeme gelmişti.

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! MasterChef Türkiye'de şeflerin maaşları şaşkına çevirdi

Türkiye'de en çok izlenen televizyon programları arasında yer alan MasterChef, yeni sezonda da ilgiyle takip ediliyor. Sezon başında şef Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusunda Acun'la ters düştüğü iddialarının ardından şeflerin maaşlarıyla ilgili ileri sürülen yeni iddia sosyal medyanın gündemine oturdu.

AYLIK 200-250 BİN TL

Programın şefleri arasında yer alan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın aylık olarak 200 ila 250 bin TL arasında maaş aldığı ve şeflerin yıllık toplam kazançlarının 1.5 milyon TL bandına çıktığı iddia edildi.

MAAŞI DÖVİZ CİNSİNDEN İSTEDİ İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bir iddiaya göre; Mehmet Şef'in muhasebecinin kapısına dayanarak, kendisinin Türk lirası, Somer Sivrioğlu'nun ise döviz üzerinden maaş almasına tepki gösterdiği ileri sürülmüştü. Ancak konuyla ilgili iddiayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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