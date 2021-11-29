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Sosyal medya Caner Erkin'i konuşuyor

29.11.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçında namağlup unvanını koruduğu gibi deplasmanda 25 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden Abdullah Avcı büyük alkış toplarken, Fatih Karagümrük'ün tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'in bir pozisyonda geri dönüş sıkıntısı yaşaması sosyal medyayı resmen salladı. İşte ayrıntılar...

Sosyal medya Caner Erkin'i konuşuyor
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçı bordo-mavili ekip 2-0 kazandı. Mücadelede dikkat çeken an ise 2. yarının başında yaşandı. Karagümrük'te Caner Erkin'in yaptığı hareket büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Savunmanın araya girdiği topu önünde bulan Abdülkadir’in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti. Pozisyon sırasında Caner Erkin'in geri dönmekte güçlük çekmesi dikkat çekti. Pozisyonun sonunda ise Caner, Abdülkadir Ömür'ün arkasında kalırken müdahale etmeye uzaktı. Caner'in bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.


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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Fatih Karagümrük Trabzonspor Caner Erkin
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