Sosyal medya Caner Erkin'i konuşuyor

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçı bordo-mavili ekip 2-0 kazandı. Mücadelede dikkat çeken an ise 2. yarının başında yaşandı. Karagümrük'te Caner Erkin'in yaptığı hareket büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Savunmanın araya girdiği topu önünde bulan Abdülkadir’in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti. Pozisyon sırasında Caner Erkin'in geri dönmekte güçlük çekmesi dikkat çekti. Pozisyonun sonunda ise Caner, Abdülkadir Ömür'ün arkasında kalırken müdahale etmeye uzaktı. Caner'in bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.



