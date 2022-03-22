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Sosyal medya fenomeni Abby Ramsay, anne olmak istemediği için kendisini kısırlaştırdığını itiraf etti! “7 doktora gittim”

22.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Abby Ramsay, geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi olmak istemediği için kendisini kısırlaştırdığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Hamile kalmak istemediğini dile getiren 24 yaşındaki fenomen kısırlaştırma prosedüründen sonra yaptığı kutlamayla popüler olmuştu. Ramsay kısırlaştırma sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medya fenomeni Abby Ramsay, anne olmak istemediği için kendisini kısırlaştırdığını itiraf etti! “7 doktora gittim”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni doğum kontrol hapının vücudunda yarattığı hormonal değişiklikleri fark ettikten sonra düzensiz dönemler ve kötü yan etkilerinden sonra radikal bir karar verdi. Çocuk sahibi olmak istemediğini fark ettiğinde Ramsay, 18 yaşından itibaren kısırlaştırma prosedürünü uygulayacak doktor aramaya başladı. Yıllar içince farklı eyaletlerdeki doktorları ziyaret ettiğini söyleyen Ramsay, prosedür için ancak 7 yıl sonunda bir doktoru ikna edebildiğinden söz etti. Fallop tüplerini yakan ve kapatan bir ameliyattan sonra kendisini daha rahat ve mutlu hissettiğini dile getiren Ramsay, iyileşme sürecinin de kolay geçtiğini söyledi.

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“DOKTORLARA DEFALARCA ANLATTIM”

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Annesinin yumurtalık kanseri geçirdiğini ve yaptırmak istediği prosedürün kansere yakalanma riskini azaltacağından söz eden Ramsay, doktorları ikna etme serüveninden bahsetti. Ramsay, “Kaliforniya'da gittiğim ilk doktor depresyon ve anksiyete ilaçları kullandığımı gördü, depresyona giremeyecek kadar güzel olduğumu ve harika bir hayatım olduğunu söyledi, aynada olumlu olumlama egzersizleri yapmamı önerdi. Bir sonraki doktor için aile tıbbi geçmişimle dolu bir sürü bilgi topladım ve kararımın gerekçelerini anlattım. Ancak kesinlikle bakmayı reddetti. Bir sonrakinde ise ailemin yumurtalık kanseri öyküsünü ve baktığım prosedürün kansere yakalanma riskimi nasıl azaltacağını anlattım ve o genetik test önerdi, bana bir broşür verdi ve eve yolladı” dedi.

KARARINDAN PİŞMAN DEĞİL

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Yıllarca devam eden uğraşlarının sonuncunda bir doktorun kendisini anladığını belirten Ramsay, “Kendiniz için savunma yapmak zor, uzun ve travmatik bir süreç olabilir. Omuzlarımdan bir yük kalkmış gibi ve şimdi başka sağlık sorunlarım olursa beni dinleyeceğini bildiğim doktorlar var” dedi.

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Sosyal medyadan kendisini eleştirenlerin hiçbir şekilde anlam veremediğini söyleyen Ramsay, kararından dolayı pişmanlık duymadığını dile getirdi. Ramsay, “"Evet, kısırlaştırılmak büyük bir karar ama çocuk sahibi olmak da öyle. Bir çocuğum olduğu için pişman olmaktansa, çocuğum olmadığı için pişman olmayı tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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