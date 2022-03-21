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Yetişkin film yıldızıydı! Emekli olduktan sonra itiraf etti: Ailemle aram açıldı

21.03.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin popüler yetişkin film yıldızlarından biri olan Lisa Ann, açıklamalarıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Yetişkin sektörünün daha agresif ve acımasız bir hale geldiğini fark ettikten sonra emekli olmaya karar verdiğini söyleyen Ann, yıllar sonra ailesiyle işi nedeniyle arasının bozulduğunu itiraf etti.

Yetişkin film yıldızıydı! Emekli olduktan sonra itiraf etti: Ailemle aram açıldı

Eski yetişkin film yıldızı olarak ünlenen Lisa Ann, kariyerinden emekli olduktan sonra hayranlarını şaşırtan bir açıklamaya imza attı. Ailesinin işi nedeniyle kendisine tepki gösterdiğini ve uzun bir süre boyunca aralarının bozuk olduğunu itiraf eden Ann, babasının felç geçirdikten sonra bakıma ihtiyacı olmasından dolayı barışmayı kabul ettiğini belirtti.

“24 YIL BOYUNCA KÜS KALDILAR”

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1990’lı yılların popüler yetişkin filmi yıldızlarından biri olan Lisa Ann, endüstrinin agresifleşmesi ve tamamen ticari olarak algılanması üzerine kariyerine son vermişti. Hala OnlyFans üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satmaya devam eden Ann, artık filmlerde rol almasının mümkün olmadığını belirtti.

Yetişkin film yönetmeni Hally Randall’ın podcastine konuk olan Ann, ebeveynlerinin kararını duyduklarında onu reddettiklerini söyledi. Model, babasının 24 yıl boyunca onunla konuşmayı reddettiğini anlattı. Ailesinin kendisini reddetmesinin vicdani yükünü taşıdığını anlatan Ann, “Uzun yıllar boyunca ailemin bana korkunç davranmasının nedeni olarak yetişkin film endüstrisine girme suçunu üzerimde taşıdım” dedi.

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“BANA ÖLÜ GİBİ DAVRANDILAR”

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Babasının felç geçirmesinden sonra ona bakabilmek adına evine geri döndüğünü anlatan Ann, “Annem ve babam benimle hiç iletişim kurmadılar. Bana ölü gibi davrandılar. Onlarla hiç fotoğrafım yok. Ama beni asla anlayamayacakları gerçeğiyle barıştım, bu küçük bir kasaba zihniyeti. Korkunç bir insan olduğum gerçeğine sıkışıp kaldılar” diye konuştu.

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