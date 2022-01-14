Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, değişimini takipçileriyle paylaştı! Kilolu halini görenler tanımakta zorluk çekti

“Özgür aşk” anlayışını sosyal medya hesabından herkese aşılamak istediğini dile getiren Arthur, aşk hayatındaki gelişmelerin dışında yıllar içinde yaşadığı fiziksel değişimle de adından söz ettirmeyi başardı. 29 kilo verdiğini söyleyen fenomen önceki haliyle hayranlarını şaşırttı. Kilo verme dönüşümünü sergileyen Arthur, öncesi ve sonrası fotoğraflarını takipçilerine göstermeyi ihmal etmedi.

“YENİ BİR BEN YARATTIM”

Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsedikten sonra hayat döngüsünü düzenlediğini ifade eden Arthur, pazartesiden cumartesiye yoğun bir egzersiz programı benimsedi. Pazar günleri vücudunu ve kendisini dinlendirdiğini söyleyen Arthur, “Tuz, şeker veya yağ içeren yiyecekler yemedim. Antremandan hemen öncesinde vücudumu makarna ve kepekli tahıllarla destekledim.” dedi.

Kilo verme sürecinin hayatındaki pek çok noktada değişiklik yarattığını ifade eden Arthur, “Bugün hep hayal ettiğim gibi giyiniyorum, kadınlar beni övüyor ve hatta çoğu benimle flört ediyor. Hayatım bir anda kolaylaştı. Kişisel gelişimin yolculuğum benim için keyifli bir maceraydı. Şu anda gördüklerimden çok mutluyum” diye konuştu.



