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Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, değişimini takipçileriyle paylaştı! Kilolu halini görenler tanımakta zorluk çekti

14.01.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, özgür aşkı kutlamak ve tek eşliliği protesto etmek için geçtiğimiz aylarda dokuz kadınla birden evlenmişti. Sao Paulo’da gerçekten düğün töreninden öncesinde ise Arthur, Luana isimli bir fenomenle evliydi ve çift çıplak balayı tatiliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Aşk hayatı ve evlilikleriyle gündeme gelen Arthur, önceki yıllara ait kilolu bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, değişimini takipçileriyle paylaştı! Kilolu halini görenler tanımakta zorluk çekti

“Özgür aşk” anlayışını sosyal medya hesabından herkese aşılamak istediğini dile getiren Arthur, aşk hayatındaki gelişmelerin dışında yıllar içinde yaşadığı fiziksel değişimle de adından söz ettirmeyi başardı. 29 kilo verdiğini söyleyen fenomen önceki haliyle hayranlarını şaşırttı. Kilo verme dönüşümünü sergileyen Arthur, öncesi ve sonrası fotoğraflarını takipçilerine göstermeyi ihmal etmedi.

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“YENİ BİR BEN YARATTIM”

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Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsedikten sonra hayat döngüsünü düzenlediğini ifade eden Arthur, pazartesiden cumartesiye yoğun bir egzersiz programı benimsedi. Pazar günleri vücudunu ve kendisini dinlendirdiğini söyleyen Arthur, “Tuz, şeker veya yağ içeren yiyecekler yemedim. Antremandan hemen öncesinde vücudumu makarna ve kepekli tahıllarla destekledim.” dedi.

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Kilo verme sürecinin hayatındaki pek çok noktada değişiklik yarattığını ifade eden Arthur, “Bugün hep hayal ettiğim gibi giyiniyorum, kadınlar beni övüyor ve hatta çoğu benimle flört ediyor. Hayatım bir anda kolaylaştı. Kişisel gelişimin yolculuğum benim için keyifli bir maceraydı. Şu anda gördüklerimden çok mutluyum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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