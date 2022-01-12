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Sosyal medya fenomeni Polina Murugina kilisenin önünden çırılçıplak pozunu paylaştı! Hapis cezası alabilir

12.01.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Polina Murugina, yaptığı canlı yayınlarla tanınıyor. 24 yaşındaki fenomen isim geçtiğimiz günlerde bir kilisenin önünden çekilen çırılçıplak pozunu paylaştı. Bu paylaşımının sonrasında fenomen ismin hakkında soruşturma açıldığı açıklandı.

Sosyal medya fenomeni Polina Murugina kilisenin önünden çırılçıplak pozunu paylaştı! Hapis cezası alabilir

Sosyal medyada son günlerde ülkelerin simge binaları ve ibadethaneler önünde toplum nezdinde kabul görmeyen pozlar trend haline gelmeye başladı. Şehirlerin simge binalarının önünde soyunup çırılçıplak poz veren isimlerinden sonuncusu Rus fenomen Polina Murugina oldu.

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SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

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Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan fenomen Murugina, 2021 yılının sonralarında doğru Moskova’daki bir kilisenin önünde çıplak poz vererek sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Tepkilere yol açan fotoğraf hakkında sosyal medya kullanıcılarının şikayette bulunduğu bildirildi. Murugina’nın hakkında “dini duygulara hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.

Suçlu bulunduğu takdirde bir yıl hapis cezası veya 300 bin ruble (55 bin 694 lira) para cezasına çarptırılabilir. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Murugina, fotoğrafı paylaştığı sosyal medya hesabını kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şeytan mesleği çoktan bıraktı insanlar şeytanı çoktan geçti .
ilginç

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