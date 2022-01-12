Sosyal medya fenomeni Polina Murugina kilisenin önünden çırılçıplak pozunu paylaştı! Hapis cezası alabilir

Sosyal medyada son günlerde ülkelerin simge binaları ve ibadethaneler önünde toplum nezdinde kabul görmeyen pozlar trend haline gelmeye başladı. Şehirlerin simge binalarının önünde soyunup çırılçıplak poz veren isimlerinden sonuncusu Rus fenomen Polina Murugina oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan fenomen Murugina, 2021 yılının sonralarında doğru Moskova’daki bir kilisenin önünde çıplak poz vererek sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Tepkilere yol açan fotoğraf hakkında sosyal medya kullanıcılarının şikayette bulunduğu bildirildi. Murugina’nın hakkında “dini duygulara hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.

Suçlu bulunduğu takdirde bir yıl hapis cezası veya 300 bin ruble (55 bin 694 lira) para cezasına çarptırılabilir. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Murugina, fotoğrafı paylaştığı sosyal medya hesabını kapattı.



