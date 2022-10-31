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Sosyal medya fenomeni Hasbulla'yı kızdırdılar! Hayranı yanağından makas alınca olanlar oldu

31.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda sosyal medyanın en popüler isimlerden biri haline gelen Hasbulla Magoemedov, yakın zamanda bir grup hayranıyla buluştu. O buluşma esnasında genç bir seveni, Hasbulla'nın yanağından makas almak isteyince olanlar oldu. Genç fenomenin hayranına yaptığı sert çıkış, kısa sürede viral oldu.

Sosyal medya fenomeni Hasbulla'yı kızdırdılar! Hayranı yanağından makas alınca olanlar oldu

Küçük bir çocuk gibi görünse de aslında 19 yaşında bir genç olan Hasbulla Magoemedov, sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri. Magoemedov yaşına rağmen 91 santimetre uzunluğunda ve 18 kilo. Bunun sebebi ise yeterli büyüme hormonunun salgılanmadığı son derece nadir görülen bir hastalıktan muzdarip olması.

ŞÖHRET OLDULAR

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Dağıstan doğumlu Hasbulla'yı gündeme taşıyan olay ise kendisi gibi genetik bir hastalıktan muzdarip olan Abduroziq ile çekilen dövüş videoları oldu. Yaşlarına rağmen 5 yaşında bir çocuk gibi görünen ikilinin görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve onlara şöhreti getirdi.

SERT ÇIKTI

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Şimdi adeta bir fenomen olan Hasbulla, yakın zamanda bir grup hayranıyla bir araya gelip fotoğraf çekindi. ancak sevenlerinden biri yanağından bir makas almak isteyince olanlar oldu. bu davranışı Hasbulla'yı öfkelendirdi ve genç adamın "Hey! Hayır!" diyerek hayranına sert bir çıkışta bulunduğu görüldü. Hayranına parmak sallamayı da ihmal etmedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

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Yakın zamanda ABD'de gerçekleşen ünlü bir dövüş organizasyonuna katılmak üzere anlaşma imzaladığını duyuran Hasbulla'nın bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o anlar...


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Hasbulla Magoemedov

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