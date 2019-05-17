Sosyal medya fenomeni isyan etti! 'Serseri gibi hissettim'

Bir marka tarafından seyahat hediye edilen genç kız, geçirdiği günlerin ardından isyan etti. serseri gibi muamele gördüğünü söyleyen genç kız, dışlanmış hissettiğini anlattı. İşte sosyal medyada büyük ses getiren o açıklama...

19 yaşındaki Kianna Naomi, YouTube üzerinde paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni haline geldi.

YouTube hesabında 750 bin takipçisi olan sosyal medya fenomeni geçtiğimiz ağustos ayında, Dote adlı alışveriş uygulamasının davetlisi olarak Fiji'ye tatile gitti.

Kianna Naomi'yi Fiji seyahatine davet eden marka, sosyal medya fenomeninin yanı sıra birçok kadını da etkinliğe çağırdı.

Kianna Naomi Fiji tatilinde gerçekte neler yaşadığını sosyal medyada yayınladığı videoda anlattı.

Kianna Naomi, Fiji gezisi sırasında dışlanmış hissettiğini ve serseri gibi muamele gördüğünü öne sürdü.

Gezi sırasında katılımcıların fotoğraf çekmekle görevlendirdiği personelin kendisi dışında herkesi görüntülediğini belirten Kianna Naomi yaşananlara isyan etti.

"Farklı sebeplerden ötürü bugüne kadar yaşadıklarımdan bahsetmedim. Sorunlu bir siyahi kız gibi görünmek istemiyorum" diye sözlerine başlayan sosyal medya fenomeni, "Bu tecrübeyi yaşadığım için memnunum fakat keşke bir marka ile olmasaydı" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Dünyadaki bütün siyahi kadınların temsilcisi olacağımı düşünmüştüm" diyen Kianna Naomi, "Fakat gezi benim için ölü geçti, bir daha olsa yapmam" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Irkçılığa maruz kaldığını öne süren Kianna Naomi, "Bir gezide kimse sizin fotoğrafınızı çekmezse son derece rahatsız hissedersiniz." diyerek yaşadıklarının etkisini unutamadığını vurguladı.

Yaşadıklarının herkes için örnek alınacak bir ders olmasını uman Kianna Naomi, markaların gelecekte bu tip etkinliklere davet edeceği kişilere odaklanması tavsiyesinde bulundu.

Sosyal medyada Kianna Naomi'nin iddialarını dinleyen bazı kullanıcılar, sosyal medya fenomenine, "Bedava tatil yapmışsın, fazla söyleniyorsun" yorumunda bulundu.

Kianna Naomi'yi Fiji'ye tatile götüren marka, sosyal medya fenomeninin öne sürdüğü iddialara açıklık getirdi.

Kianna Naomi'nin iddialarının aksine marka temsilcisi, gezi süresince tüm katılımcılara itibarlı ve saygılı davranıldığını belirtti.

Marka temsilcisi geziye katılan kişilerle yalnızca iki fotoğraf çekimi planlandığını ve katılımcıların fotoğrafçılarla bireysel olarak çizelge yaptığını söyledi.

Kianna Naomi, markanın ürününü kullanan çok sayıda kadın kullanıcının, markanın çeşitliliğe önem vermemesini dile getirdikten hemen sonra iddialarını sıraladı.

Markanın ürününe yönelik iddialar, Coachella Festivali sonrası dile getirilmiş ve ırkçılık yapıldığı öne sürülmüştü.