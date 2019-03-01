Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ameliyat oldu!

Son günlerde Instagram hesabından bir şey paylaşmayarak takipçilerini meraklandıran Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu açıkladı.

'SAĞLIK PROBLEMLERİNDEN DOLAYI AMELİYAT OLDUM'

Kerimcan Durmaz, "Merhaba herkese ben bir sağlık probleminden dolayı ameliyat oldum. Fakat şimdi iyiyim. Hala hastanedeyim. 3 gündür bir şey paylaşmıyorsun diyip merak edenlere söyliyeyim dedim." ifadelerini kullandı.



