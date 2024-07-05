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Sosyal medya fenomeni Marul Kafa'nın annesi vefat etti! Acı haberi böyle duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.07.2024 12:13
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Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Marul Kafa lakaplı Mehmet Yıldırım anne acısı ile sarıldı. Ünlü fenomenin bir süredir kanserle mücadele eden annesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni Marul Kafa'nın annesi vefat etti! Acı haberi böyle duyurdu

Sosyal medyada Marul Kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım, annesi Havva Yıldırım ve babası İsmail Yılıdırm ile çektiği komik videolar ile tanındı.

Marul Kafa lakaplı fenomen geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin, 'Annem 4. evre akciğer kanseri kemik ve karaciğer metaztası var 1,5 yıldır neredeyse tüm kemoterapileri aldık ve büyümeyi durduramıyoruz' diyerek hastalığını duyurmuştu.

annesi

DUA İSTEMİŞTİ

Yaptığı paylaşımın ardından bir süre sonra annesinin yoğum bakıma kaldırıldığını duyuran Marul Kafa takipçilerinden ve sevenlerinden annesi için dua istemişti.

ANNESİ 1

Sosyal medya fenomeni Marul Kafa acı haberi ise bu sabah hesabından duyurdu. Marul Kafa lakaplı Mehmet Yıldırım, annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu: "Canımdan çok sevdiğim annemi kaybettik. Öğle namazına müteakip Cihadiye Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

marul kaga

Fenomene bir çok takipçisi sosyal medyada baş sağlığı diledi.

Express


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