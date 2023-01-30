Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz umre için Mekke'ye gitmişti! Yaşadığı tacizle şoke oldu

Geçtiğimiz hafta lüks hayatıyla dikkat çeken Dilan Polat ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz, umre için ailesiyle gittiği Mekke'de şoke eden bir olay yaşadı.

Mekke'de bir alışveriş merkezinde tek başına dolaşırken hayatının şokunu yaşayan Öz, o anları takipçileriyle paylaştı.

Yanına yaklaşan bir kişinin kendisini kenara sıkıştırarak "Beautiful (güzelsin)" dediğini söyleyen Öz yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben bağırmaya başlayınca uzaklaştı. Sesim de çıkmıyor. Yardım istiyorum. Kalabalığa çıktım. Burası da çok tenha bir yer. Bu olaylar burada çok oluyormuş. Asla başıma geleceğini düşünmezdim. Yüreğim ağzıma geldi resmen. Yabancı çarşaflı bayan yolu tarif etti otele geri döndüm."