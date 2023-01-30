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Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz umre için Mekke'ye gitmişti! Yaşadığı tacizle şoke oldu

30.01.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz, ailesiyle birlikte umreye gitti. Fenomen umre için ailesiyle birlikte gittiği Mekke'de alışveriş merkezinde sözlü tacizine uğradığını iddia etti. Şoke olan ünlü fenomen olayı Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz umre için Mekke'ye gitmişti! Yaşadığı tacizle şoke oldu

Geçtiğimiz hafta lüks hayatıyla dikkat çeken Dilan Polat ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz, umre için ailesiyle gittiği Mekke'de şoke eden bir olay yaşadı.

Mekke'de bir alışveriş merkezinde tek başına dolaşırken hayatının şokunu yaşayan Öz, o anları takipçileriyle paylaştı.

Ekran Alıntısı

Yanına yaklaşan bir kişinin kendisini kenara sıkıştırarak "Beautiful (güzelsin)" dediğini söyleyen Öz yaşadıklarını şöyle anlattı:

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"Ben bağırmaya başlayınca uzaklaştı. Sesim de çıkmıyor. Yardım istiyorum. Kalabalığa çıktım. Burası da çok tenha bir yer. Bu olaylar burada çok oluyormuş. Asla başıma geleceğini düşünmezdim. Yüreğim ağzıma geldi resmen. Yabancı çarşaflı bayan yolu tarif etti otele geri döndüm."

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