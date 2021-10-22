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Sosyal medya fenomeni Pucca'ya 5 ay 18 gün hapis cezası

22.10.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından erkeklerle ilgili paylaşım yapan "Pucca" lakaplı Pınar Yıldırım "Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı. Mahkeme sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sosyal medya fenomeni Pucca'ya 5 ay 18 gün hapis cezası

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi basit yargılama usulüyle görülen davayı karara bağladı. Mahkeme sanık Pınar Yıldırım'ı "Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasıyla cezalandırdı.

Sanığa verilen ceza miktarını, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunmasını dikkate alan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Pınar Yıldırım'ın sosyal medya hesabından 19 Temmuz 2020'de yaptığı paylaşımın ihbar edildiği ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı. Sanık Yıldırım'ın erkeklerle ilgili paylaşım yaptığı iddianamede belirtilmişti. Sanığın ifadesine de yer verilen iddianamede soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde, kendisini kastederek bir paylaşım yaptığını ve ona istinaden karşılıklı atışmalar olduğunu söylediği kaydedilmişti.

Ayrıca Yıldırım'ın bunun dışında bir amacının olmadığını, attığı Tweet'in o dönem tepki almadığını buradan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını ve suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği ifade edilmişti.

İddianamede sanık Pınar Yıldırım'ın "Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.

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