Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, dün akşam saatlerinde Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

''İFADEMİ VERDİM, SERBEST BIRAKILDIM''

Barankoğlu, buradaki işlemlerinin ardından Ödemiş Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı’na ifade veren Barankoğlu, daha sonra serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yapan Barankoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan iki yıl önce meydana gelen bir kavgaya karışmıştım, bu yüzden hakkımda dava açılmıştı. Daha sonra karşı tarafla oturup uzlaştık ve dava kapanmıştı. İki yıl önce, olan bir kavgaydı. İki yıl sonra neden bir daha yeniden tekrar dava açıldı, anlamış değilim.

Notere gittim, orada bir işim vardı. Bir süre sonra polis geldi. İfadem olduğunu söyleyerek beni polis merkezine götürdüler. Daha sonra nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na gittik. Savcılıkta ifademi verdim serbest bırakıldım" dedi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

''Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?" videosuyla sosyal medyaya damgasını vuran Simge Barankoğlu, daha önce de satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı için gözaltına alınmıştı.

(DHA)

