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Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, hamileliğini çıplak ayna pozuyla kutladı! Tamamen soyundu, takipçilerinin nefesini kesti

03.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuk annesi Youtuber Tammy Hembrow, üçüncü bebeğinin dünyaya gelmesi için gün sayıyor. 9 aylık hamile olan Hembrow, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçileriyle doğum heyecanını paylaştı. Aynanın karşısına çekerek tamamen soyunan Hembrow’un paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, hamileliğini çıplak ayna pozuyla kutladı! Tamamen soyundu, takipçilerinin nefesini kesti

Sosyal medyadaki fitness paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Tammy Hembrow, Youtube kanalında fitness ve sağlıklı yaşam konularında paylaşımlar yapıyor. Üçüncü hamileliğinin son günlerinde 14.9 milyon takipçisiyle hamileliğini kutlayan Hembrow, ayna karşısında çıplak bir fotoğrafını yayınladı. Hamile göbeğini gösteren Hembrow, paylaşımına “9 ayımız” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Avustralyalı sosyal medya fenomeninin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medyanın topluluk kuralları gereğince göğüslerini elleriyle dikkatli bir şekilde kapatan Hembrow’un paylaşımına hayranları, “Şimdiye kadar ki en sevdiğimiz fotoğrafınız”, “Hamilelik efsanesi” gibi yorumlar yaptı.

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