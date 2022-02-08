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Sadece tek bir hareketle 8 aylık hamile göbeğini gizledi! Model Tammy Hembrow akıllı poz hilesiyle herkesi şaşırttı

08.02.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın kimi durumlarda gerçeği yansıtmadığını ve üzerinde algı oluşturulabilen bir alan olduğundan söz eden ünlü model Tammy Hembrow, doğru ışık, poz ve açı sayesinde olduğundan daha farklı görünmenin mümkün olduğunu gösterdi. Ünlü modelin paylaşımını gören hayranları 8 aylık hamile göbeğinin bir anda düzleşmesini izlerken şoke oldular.

Sadece tek bir hareketle 8 aylık hamile göbeğini gizledi! Model Tammy Hembrow akıllı poz hilesiyle herkesi şaşırttı

Fitness modeli Tammy Hembrow, göbeğinin saniyeler içinde kaybolmasını sağlayan bir hile göstererek hayranlarını şaşırtmayı başardı. 27 yaşındaki ünlü model, 28 haftalık hamilelik göbeğini bir anda yok etmesiyle sosyal medyada popüler oldu. Suni gri takımı içinde objektifin karşısına geçen fenomen derin bir nefes aldı ve “Hoop gitti” diyerek göbeğini bir anda içine çekti. Hayranları fenomenin görüntüsünden sonra şoke oldular ve bebek için endişelendiklerini dile getirdiler.

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“HAMİLELİĞİN BİTTİĞİ ZAMAN”

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8 aylık hamile olan fenomen özellikle şişkinliğinin olduğu zamanlarda bu hileyi kullanarak hamileliğini kısa süreli de olsa yok ettiğini söyledi. Hembrow gönderisine “Hamileliğin bittiği zaman” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları fenomenin paylaşımını gördükten sonra “Bunu nasıl yaptın” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Bu bebek için kötü değil mi? Gerçekten merak ediyorum” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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