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  4. Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı! Yorum yağdı... İtalyan oyuncu Michele Morrone Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı! Yorum yağdı... İtalyan oyuncu Michele Morrone Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

18.03.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone ve kız arkadaşı Moara Sorio, Türkiye'ye gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı. Hatay'da depremzedeleri ziyaret eden Morrone, sosyal medya hesabından da fotoğraflar ve videolar paylaştı. Daha önce de sosyal medyadan depremzedelere destek veren ünlü ismin paylaşımlarına yorum yağdı. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına yorum yapan ünlü isimler arasında İrem Derici ve Demet Akalın'ın da olduğu görüldü.

Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı! Yorum yağdı... İtalyan oyuncu Michele Morrone Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, deprem felaketinde büyük yara alan Hatay'daki depremzedeleri ziyaret etti. Sosyal medya hesaplarında ziyaretine dair görseller paylaşan ünlü sanatçı, "Bugün depremde etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'a geldik. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdik. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"HEMEN ŞİMDİ DESTEK OLMALIYIZ"

Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Morrone, "Buradaki insanların hâlâ desteğe ihtiyacı var. Yarın veya gelecekte değil, hemen şimdi destek olmalıyız." paylaşımını yaptı.

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ÇOCUKLARLA VAKİT GEÇİRDİ

Çadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirdi.

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PAYLAŞIMLARINA YORUM YAĞDI

Daha önce de sosyal medya hesabından afetzedelere destek veren sanatçının paylaşımlarına dünyanın farklı yerlerinden de olumlu yorumlar geldi. (AA)

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Hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan... Hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan...

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deprem İtalya Hatay Oyuncu

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