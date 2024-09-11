Sosyal medya hesapları başkalarının kontrolü altında mı? 16 saat çevrimiçi gözüktü

İddiaya göre 24 yaşındaki M.T. isimli şahıs İnstagram hesabına girdi ve o gün uygulamada ne kadar süre geçirdiğini kontrol etmek istedi. Gördükleri karşısında şaştı kaldı!

GÜNLÜK ORTALAMA 10-11 SAAT

Genç adam uygulamanın zaman yönetimi kısmına girdiğinde çıkan saat aralığına inanamadı. O saatlerde çalıştığı ve uyuduğu için sosyal medya platformuna girmesinin imkansız olacağını iddia eden M.T. hemen hesabını kontrol etti. Uygulamanın içinde bulunan güvenlik unsurlarının hepsini tamamladığını iddia eden M.T. herhangi başka birinin de hesabını girmediğini ve arka planda da uygulamanın açık olmadığını belirtti.

Uygulamayı sildiği günde bile 8 saat uygulama içerisinde gezdiğini gösteren veriler karşısında M.T. durumu platforma bildirdi.