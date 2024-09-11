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    4. Sosyal medya hesapları başkalarının kontrolü altında mı? 16 saat çevrimiçi gözüktü

    Sosyal medya hesapları başkalarının kontrolü altında mı? 16 saat çevrimiçi gözüktü

    Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
    11.09.2024 11:28
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    En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan İnstagram uygulaması verilerinde hata mı var? Bu soruların nedeni, hesap hareketlerinde uygulama içerisinde geçirilen zamanı gösteren veriler oldu. Bir şahıs uygulamayı kullanmadığı süreler içerisinde de hesabında hareketlilik olduğunu iddia etti.

    Sosyal medya hesapları başkalarının kontrolü altında mı? 16 saat çevrimiçi gözüktü

    İddiaya göre 24 yaşındaki M.T. isimli şahıs İnstagram hesabına girdi ve o gün uygulamada ne kadar süre geçirdiğini kontrol etmek istedi. Gördükleri karşısında şaştı kaldı!

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    GÜNLÜK ORTALAMA 10-11 SAAT

    Genç adam uygulamanın zaman yönetimi kısmına girdiğinde çıkan saat aralığına inanamadı. O saatlerde çalıştığı ve uyuduğu için sosyal medya platformuna girmesinin imkansız olacağını iddia eden M.T. hemen hesabını kontrol etti. Uygulamanın içinde bulunan güvenlik unsurlarının hepsini tamamladığını iddia eden M.T. herhangi başka birinin de hesabını girmediğini ve arka planda da uygulamanın açık olmadığını belirtti.

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    Uygulamayı sildiği günde bile 8 saat uygulama içerisinde gezdiğini gösteren veriler karşısında M.T. durumu platforma bildirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Instagram hesap uygulama
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