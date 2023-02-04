Sosyal medya karıştı, maçın önüne geçen olay! N'Koudou Beşiktaş logosuz formayla maça çıktı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında konuk ekip Beşiktaş, kalesinde gördüğü golle soyunma odasına 1-0 mağlup şekilde girerken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan N'Koudou maçın adeta önüne geçti.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI!

İlk yarıdaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan 27 yaşındaki Fransız oyuncunun formasında Beşiktaş logosu olmadığını fark eden taraftarlar sosyal medyayı adeta birbirine kattı.

'SALI PAZARINDAN MI ALDINIZ?'

Siyah-Beyazlı taraftarlar birbirlerine 'N'Koudou'nun formasında Beşiktaş amblemi neden yok?' sorusunu sorarken, bazı taraftarlar 'formayı salı pazarından mı aldınız' yorumunda bulundu.





