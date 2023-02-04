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Sosyal medya karıştı, maçın önüne geçen olay! N'Koudou Beşiktaş logosuz formayla maça çıktı

04.02.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ligin 22. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor rakibi karşısında 1-0 önde tamamlarken maça ilk 11'de başlayan N'Koudou'nun forması adeta maçın önüne geçti. İşte detaylar...

Sosyal medya karıştı, maçın önüne geçen olay! N'Koudou Beşiktaş logosuz formayla maça çıktı
Georges-Kevin N'Koudou

Georges-Kevin N'Koudou

KMR Kamerun
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında konuk ekip Beşiktaş, kalesinde gördüğü golle soyunma odasına 1-0 mağlup şekilde girerken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan N'Koudou maçın adeta önüne geçti.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI!

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İlk yarıdaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan 27 yaşındaki Fransız oyuncunun formasında Beşiktaş logosu olmadığını fark eden taraftarlar sosyal medyayı adeta birbirine kattı.

'SALI PAZARINDAN MI ALDINIZ?'

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Siyah-Beyazlı taraftarlar birbirlerine 'N'Koudou'nun formasında Beşiktaş amblemi neden yok?' sorusunu sorarken, bazı taraftarlar 'formayı salı pazarından mı aldınız' yorumunda bulundu.

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