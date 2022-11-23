Sosyal medya kullanıcıları Zehra Güneş'e acımadı! O görüntüye tepki yağdı

Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla adından söz ettiren Zehra Güneş'in, röportaj verdiği sırada muhabirin gözlerine bakmaması, sosyal medyada tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Zehra Güneş'i adeta bombaladı. Söz konusu videoya, ''Biraz terbiye...'', ''Bu arkadaş magazine mi röportaj veriyor?'', ''Muhabirin gözlerine bakmaması ne kadar ayıp'' ve ''Saçlarıyla oynamaktan konuşamamış'' gibi çok sayıda olumsuz yorum yapıldı.

Uzun yıllar Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten Zehra Güneş'in, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile evleneceği konuşuluyor.

Sahadaki başarısı ve duru güzelliğiyle beğeni toplayan Zehra Güneş, birçok büyük marka ile işbirliği yapıyor.

Sosyal medyada aktif olan yıldızın Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi mevcut.



