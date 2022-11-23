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  4. Sosyal medya kullanıcıları Zehra Güneş'e acımadı! O görüntüye tepki yağdı

Sosyal medya kullanıcıları Zehra Güneş'e acımadı! O görüntüye tepki yağdı

23.11.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in haftalar önce verdiği bir röportaj, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla adından söz ettiren Zehra Güneş'in, röportaj verdiği sırada muhabirin gözlerine bakmaması, sosyal medyada tepki topladı.

Zehra Güneş'in o görüntüsü tepki çekti! Sosyal medya kullanıcıları güzel voleybolcuya acımadı

Sosyal medya kullanıcıları, Zehra Güneş'i adeta bombaladı. Söz konusu videoya, ''Biraz terbiye...'', ''Bu arkadaş magazine mi röportaj veriyor?'', ''Muhabirin gözlerine bakmaması ne kadar ayıp'' ve ''Saçlarıyla oynamaktan konuşamamış'' gibi çok sayıda olumsuz yorum yapıldı.

Zehra Güneş'in o görüntüsü tepki çekti! Sosyal medya kullanıcıları güzel voleybolcuya acımadı

Uzun yıllar Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten Zehra Güneş'in, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile evleneceği konuşuluyor.

O görüntüler tepki çekti! Sosyal medya kullanıcıları Zehra Güneş'e acımadı

Sahadaki başarısı ve duru güzelliğiyle beğeni toplayan Zehra Güneş, birçok büyük marka ile işbirliği yapıyor.

O görüntüler tepki çekti! Sosyal medya kullanıcıları Zehra Güneş'e acımadı

Sosyal medyada aktif olan yıldızın Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

O görüntüler tepki çekti! Sosyal medya kullanıcıları Zehra Güneş'e acımadı

O görüntüler tepki çekti! Sosyal medya kullanıcıları Zehra Güneş'e acımadı


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