Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya onu konuşuyor! 9 çocuğuyla günlük rutinini paylaştı: "Haftada 640 bebek bezi ve 40 litre süt alıyorum"

Sosyal medya onu konuşuyor! 9 çocuğuyla günlük rutinini paylaştı: "Haftada 640 bebek bezi ve 40 litre süt alıyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.02.2025 08:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta "thefamilyyoung" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Maxine isimli bir kadın 9 çocuğun annesi ve bu durum sosyal medyada bir hayli popüler. Çok sayıda çocuk sahibi olmasının sosyal medyada eleştirildiğini söyleyen Maxine, "Doğum kontrolünün ne olduğunu biliyorum. Sadece 2 kez hamile kaldım. Böyle büyük bir aileye sahip olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz" dedi.

Sosyal medya onu konuşuyor! 9 çocuğuyla günlük rutinini paylaştı: "Haftada 640 bebek bezi ve 40 litre süt alıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "thefamilyyoung" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Maxine isimli bir kadın, eşi Jake ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Çift şu ana kadar 9 çocuğun annesi ve babası. Evliliklerinin ilk yıllarında hamile kaldığını ve dördüz doğum yaptığın söyleyen Maxine, "Biyolojik çocuklarına sahip olmadan önce koruyucu aile olarak baktığımız çocuklarımızda vardı" dedi.

HAFTALIK 640 PAKET BEZ

56

9 çocuklu bir aile olarak günlük rutinlerini ve özellikler market alışverişlerini paylaşan Maxime, "Haftalık olarak 640 paket bebek bezi alıyoruz. Her gün en az 20 paket bez bitiriyoruz. Her hafta 40 litre süt ve 40 somun ekmek satın alıyoruz. Tüm bu maddi yüklere rağmen çocuklarımızla birlikte 14 ülke gezmeyi başardık" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

1344

TikTok kullanıcıları durumla ilgili düşüncelerini yorumlar kısmında paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "En büyük kabusum, bunu başaramadım. Ama sizi tebrik ederim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben bir çocuğun annesiyim ve ölüyorum, sizler kahramansınız" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

İlginç hasta şikayetleri! Neler neler yok ki...

İlginç hasta şikayetleri! Neler neler yok ki...

 Aralarındaki boy farkı olay oldu! "Herkes aynı soruyu soruyor"

Aralarındaki boy farkı olay oldu! "Herkes aynı soruyu soruyor"

 7 yaşındaki çocuk ders çalışırken hayatını kaybetti

7 yaşındaki çocuk ders çalışırken hayatını kaybetti

 Çocuklarının öz babası olmadığını öğrenen adam eşine öyle bir hediye verdi ki...

Çocuklarının öz babası olmadığını öğrenen adam eşine öyle bir hediye verdi ki...

Kocasının kendisini darp ettiği anları paylaştı

Kocasının kendisini darp ettiği anları paylaştı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok aile ebeveyn
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
𝙩𝙖𝙧ı𝙠𝙖𝙩𝙡𝙞 𝙩𝙖𝙠𝙠𝙚𝙡𝙞 𝙗𝙖𝙨̧𝙞
En Çok Okunan Trend Haberler
Zam değil ama barajı geçen 950 lira fazla ödeyecek

Zam değil ama barajı geçen 950 lira fazla ödeyecek

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Çamaşırlarını yıkamak yerine bu yöntemi kullanıyormuş

Çamaşırlarını yıkamak yerine bu yöntemi kullanıyormuş

Haftada 640 bebek bezi ve 40 litre süt alıyorum

Haftada 640 bebek bezi ve 40 litre süt alıyorum

63 yıldır uyuyamıyor! "1962 yılından beri..."

63 yıldır uyuyamıyor! "1962 yılından beri..."

Komşularının çöplerinden buldu! Değeri 71 bin TL

Komşularının çöplerinden buldu! Değeri 71 bin TL

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.