Sosyal medya onu konuşuyor! 9 çocuğuyla günlük rutinini paylaştı: "Haftada 640 bebek bezi ve 40 litre süt alıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "thefamilyyoung" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Maxine isimli bir kadın, eşi Jake ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Çift şu ana kadar 9 çocuğun annesi ve babası. Evliliklerinin ilk yıllarında hamile kaldığını ve dördüz doğum yaptığın söyleyen Maxine, "Biyolojik çocuklarına sahip olmadan önce koruyucu aile olarak baktığımız çocuklarımızda vardı" dedi.

HAFTALIK 640 PAKET BEZ

9 çocuklu bir aile olarak günlük rutinlerini ve özellikler market alışverişlerini paylaşan Maxime, "Haftalık olarak 640 paket bebek bezi alıyoruz. Her gün en az 20 paket bez bitiriyoruz. Her hafta 40 litre süt ve 40 somun ekmek satın alıyoruz. Tüm bu maddi yüklere rağmen çocuklarımızla birlikte 14 ülke gezmeyi başardık" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

TikTok kullanıcıları durumla ilgili düşüncelerini yorumlar kısmında paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "En büyük kabusum, bunu başaramadım. Ama sizi tebrik ederim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben bir çocuğun annesiyim ve ölüyorum, sizler kahramansınız" yorumunda bulundu.